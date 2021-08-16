Гвардиола: "Грилиш провел невероятный матч"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют плеймейкера "горожан" Джека Грилиша за "горожан" в Премьер-Лиге.

Обошедшийся "Сити" в 100 миллионов фунтов Грилиш не смог предотвратить поражение своей новой команды от "Тоттенхэма" накануне (1:0), однако Гвардиола все равно остался очень доволен игрой Джека.



"Я бы отметил его характер, его способность влиять на игру".



"Он собрал три или четыре фола в первые минуты, сразу же принявшись проявлять себя. Он очень последователен, и он так опасен вблизи штрафной площади. Когда мяч у нас, он всегда знает, куда отдать пас".



"Он провел невероятный матч. Это был невероятный дебют, и Джек будет так важен для нас. Я поздравляю его с тем, что он обладает характером стараться и стараться до самого конца", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.