Гвардиола: "Грилиш провел невероятный матч"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют плеймейкера "горожан" Джека Грилиша за "горожан" в Премьер-Лиге.
Обошедшийся "Сити" в 100 миллионов фунтов Грилиш не смог предотвратить поражение своей новой команды от "Тоттенхэма" накануне (1:0), однако Гвардиола все равно остался очень доволен игрой Джека.
"Я бы отметил его характер, его способность влиять на игру".
"Он собрал три или четыре фола в первые минуты, сразу же принявшись проявлять себя. Он очень последователен, и он так опасен вблизи штрафной площади. Когда мяч у нас, он всегда знает, куда отдать пас".
"Он провел невероятный матч. Это был невероятный дебют, и Джек будет так важен для нас. Я поздравляю его с тем, что он обладает характером стараться и стараться до самого конца", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
16.08.2021 12:00
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Сру манк петушка позорная,это правда)КОРОЛЬ!!!!страпонов)
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На матч против "Тоттенхэма" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выпустил самый дорогой состав в истории Премьер-Лиги — 530 млн. фунтов. Скамейка "горожан" стоила 300 млн. фунтов.
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в первом же матче этот заднеприводный алкаш хапнул вялого тоттенхэмского
а не вру
во втором матче кряду
должно войти в привычку
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КОРОЛИ!!!
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а что еще может сказать лысая сучка Луиша Фигу потратившая 1 500 000 000 на трансферы и конкретно 100 лямов на клоуна-позёра который запомнился лишь тем что получил горчичник?
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Это правда
КОРОЛИ!!!
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