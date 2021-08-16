Гвардиола: "Грилиш провел невероятный матч"

Джек Грилиш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оценил дебют плеймейкера "горожан" Джека Грилиша за "горожан" в Премьер-Лиге.

Обошедшийся "Сити" в 100 миллионов фунтов Грилиш не смог предотвратить поражение своей новой команды от "Тоттенхэма" накануне (1:0), однако Гвардиола все равно остался очень доволен игрой Джека.

"Я бы отметил его характер, его способность влиять на игру".

"Он собрал три или четыре фола в первые минуты, сразу же принявшись проявлять себя. Он очень последователен, и он так опасен вблизи штрафной площади. Когда мяч у нас, он всегда знает, куда отдать пас".

"Он провел невероятный матч. Это был невероятный дебют, и Джек будет так важен для нас. Я поздравляю его с тем, что он обладает характером стараться и стараться до самого конца", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 12:00

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  1. liverbro 16.08.2021 12:47 # liverbro
    Сру манк петушка позорная,это правда)КОРОЛЬ!!!!страпонов)

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  2. chelsiukpro 16.08.2021 12:36 # chelsiukpro
    На матч против "Тоттенхэма" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола выпустил самый дорогой состав в истории Премьер-Лиги — 530 млн. фунтов. Скамейка "горожан" стоила 300 млн. фунтов.

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  3. superperez101 16.08.2021 12:35 # superperez101
    в первом же матче этот заднеприводный алкаш хапнул вялого тоттенхэмского
    а не вру
    во втором матче кряду
    должно войти в привычку

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  4. mancityman 16.08.2021 12:09 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. frisby 16.08.2021 12:04 # frisby
    а что еще может сказать лысая сучка Луиша Фигу потратившая 1 500 000 000 на трансферы и конкретно 100 лямов на клоуна-позёра который запомнился лишь тем что получил горчичник?

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  6. true-manc 16.08.2021 12:03 # true-manc
    Это правда

    КОРОЛИ!!!

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