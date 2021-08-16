Хендерсон близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Юрген Клопп и Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон близок подписанию нового трехлетнего контракта со своим клубом.

Ранее этим летом стало известно, что Хендерсон и "Ливерпуль" не могут договориться о продлении сотрудничества, следствием чего может стать уход Джордана из клуба — возможно, уже в это трансферное окно.

Накануне старта сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп успокоил эти слухи, сделав большой намек на то, что 30-летний полузащитник свяжет свое будущее с мерсисайдским клубом.

Так окно и вышло. Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с Хендерсоном о новом контракте до 2024 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время. Действующий же контракт Джордана истекает в 2023 году.

Также сообщается, что лично Клопп сыграл ключевую роль в достижении компромисса в этой сложной ситуации.


Метки контракты, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 16.08.2021 12:12 # true-manc
    Норм-норм портовая помойка усиливается

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  2. jokerz 16.08.2021 11:50 # jokerz
    Вот и топари подъехали!
    Ливерпуль проворачивает только супертрансферы

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  3. chr1s8rown 16.08.2021 11:20 # chr1s8rown
    Было б пиздец потерять и этого середняка

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