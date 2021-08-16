Хендерсон близок к новому контракту с "Ливерпулем"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон близок подписанию нового трехлетнего контракта со своим клубом.

Ранее этим летом стало известно, что Хендерсон и "Ливерпуль" не могут договориться о продлении сотрудничества, следствием чего может стать уход Джордана из клуба — возможно, уже в это трансферное окно.



Накануне старта сезона главный тренер "красных" Юрген Клопп успокоил эти слухи, сделав большой намек на то, что 30-летний полузащитник свяжет свое будущее с мерсисайдским клубом.



Так окно и вышло. Как сообщает The Athletic, "Ливерпуль" достиг принципиальной договоренности с Хендерсоном о новом контракте до 2024 года с опцией продления еще на 12 месяцев.



Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время. Действующий же контракт Джордана истекает в 2023 году.



Также сообщается, что лично Клопп сыграл ключевую роль в достижении компромисса в этой сложной ситуации.