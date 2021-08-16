Ван Дейк: "Это не конец главы"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его возвращение на поле не является концом истории с перенесенной травмой.

В минувшую субботу Ван Дейк провел свой первый официальный матч с середины октября прошлого года. Ван Дейк находился вне игры 43 недели с тяжелой травмой колена.



Виргил сыграл все 90 минут и помог "Ливерпулю" одержать победу 0:3 над "Норвичем", однако 30-летний голландец понимает, что ему все еще нужно время, чтобы набрать свою лучшую форму.



"Мое возвращение на поле — это не конец главы. Я еще не преодолел это. Но я хотел быть здесь, хотел начать играть с первого матча, потому что я чувствовал, что нуждаюсь в этом и что это сделает меня лучше. Я знаю свой организм, и мне все еще нужно улучшить много вещей. Я не робот".



"Я не могу немедленно вернуться к своим 100 процентам. Я сыграл только первый матч, и это было очень эмоционально и очень тяжело по многим причинам. Ты так много раз представляешь этот матч в своей голове, прежде чем сыграешь его на самом деле".



"Я устал от всего, что окружало этот матч. Передо мной стоял своего рода барьер, который мне предстояло преодолеть, а затем я должен буду сделать это снова. Так это вижу я. Я продолжал хорошо тренироваться и чувствовал уверенность насчет своего колена. Это было тяжелая дорога, и я просто рад снова выйти на поле", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.