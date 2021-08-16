Тухель ожидает, что Канте и Лукаку сыграют против "Арсенала"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что полузащитник Нголо Канте и нападающий Ромелу Лукаку будут готовы сыграть против "Арсенала" в воскресенье.

Канте пропустил победу 3:0 над "Кристал Пэлас" в минувшую субботу, хотя тремя днями ранее сыграл 65 минут против "Вильярреала" в матче за Суперкубок Европы.



Оказывается, у 30-летнего француза возникли проблемы с лодыжкой, но Тухель рассчитывает на возвращение подопечного к дерби на "Эмирейтс".



"В пятницу Нголо почувствовал дискомфорт в своей лодыжке. Впервые это ощущение возникло у него на разминке перед матчем за Суперкубок против "Вильярреала". Он сыграл, несмотря на небольшую боль, а в пятницу дискомфорт вернулся".



"Мы решили оставить его вне игры (против "Норвича") и не рисковать им в начале сезона. Думаю, Нголо вернется посреди недели и будет готов к "Арсеналу", — цитирует Тухеля The Athletic.



Кроме того, Тухель собирается устроить на "Эмирейтс" дебют для купленного у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку, который сейчас находится на карантине.



"Во вторник он присоединится к тренировкам в общей группе, потому что в понедельник у нас выходной. Мы будем готовить его к "Арсеналу". Надеюсь, он сможет появиться на поле", — добавил Тухель.