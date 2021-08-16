Скоулз: "Думаю, Погба подпишет новый контракт с МЮ"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз ожидает, что полузащитник Поль Погба останется на "Олд Траффорд" и подпишет новый контракт.

Заполучив Лионеля Месси, ПСЖ отказался от идеи купить Погба этим летом. Таким образом, Поль едва ли покинет "Юнайтед" до закрытия трансферного окна.



Действующий контракт Погба истекает уже следующим летом, однако Скоулз думает, что продолжающийся прогресс "Юнайтед" убедит Поля, отдавшего четыре результативные передачи против "Лидса" в субботу, остаться.



"Думаю, он останется. Пару лет назад ему приходилось играть в команде, которая функционировала не так хорошо, как может эта. Думаю, при таком обилии атакующих игроков поблизости он сможет многое дать команде с помощью своего мастерства".



"Думаю, в конце концов он подпишет новый контракт. Я не хочу чересчур радоваться, но если эта команда продолжит в том же духе, продолжит прогрессировать, тогда они станут командой, которая сможет выигрывать трофеи, а именно этого он хочет", — цитирует Скоулза Goal.