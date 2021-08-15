Нуну потребовал от Кейна привести себя в форму начать помогать "Тоттенхэму"

Наставник "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту потребовал от нападающего Харри Кейна привести себя в форму и быть готовым помогать команде.

В воскресенье "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Манчестер Сити", и для этого даже не потребовался Кейн, который лишь в пятницу приступил к тренировкам в общей группе.



Капитан сборной Англии наблюдал за этой игрой с трибун под кричалку фанатов лондонской команды: "Харри Кейн, ты смотришь?"



Предполагается, что 28-летний Кейн по-прежнему настроен уйти от "шпор", однако Эшпириту Санту намекает, что Харри следует забыть об этом.



Как и Брайан Хиль и Кристиан Ромеро, Харри прибыл к нам позже. Харри работал этим утром, он набирает форму, и когда он будет готов, то присоединится к коллективу и будет помогать команде".



"Харри — один из лучших игроков в мире. Нам очень повезло обладать им. Он должен привести себя в форму и быть готовым помогать команде", — цитирует Нуну Evening Standard.