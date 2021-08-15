Гвардиола: "В целом это было хорошо"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил игру своей команды в проигранном матче против "Тоттенхэма".

Проиграв в прошлый уикенд матч за Суперкубок Англии против "Лестера", новый сезон Премьер-Лиги "Сити" тоже начал с поражения.

"Горожане" уступили "шпорам" 1:0, однако Гвардиола снисходителен к своим подопечным, учитывая отсутствие нормальной предсезонной подготовки.

"Мы очень хорошо начали матч. У нас были некоторые проблемы при переходе из одной фазы игры в другую, и мы были недостаточно хороши для победы. Мы проиграли матч из-за потерь мяча. Мы создали гораздо больше моментов, но, к сожалению, были недостаточно хороши, чтобы использовать их, и в итоге мы проиграли матч".

"Мы теряли мяч, и они устремлялись нам за спины. Лукас Моура обладает мастерством, чтобы продвигаться с мячом. Так происходило, потому что нам не удавалось делать простые вещи лучше. Мы теряли мяч в центре, и они устремлялись в прорыв по флангу. Если отбросить это, в целом мы сыграли хорошо. Иногда мы проигрывали подборы, но в целом это было хорошо".

"Мы впервые собрались в полном составе только два дня назад, поэтому я знал, что игрокам нужно время, чтобы вернуть правильный настрой. Сезон едва начался, и предстоит сыграть еще 37 матчей. Впереди длинный сезон. Мы стараемся поправить некоторые вещи, а затем мы вернемся в свою лучшую форму", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 22:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 15.08.2021 23:39 # manutd-20champ
    всё хорошо прекрасная маркиза

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  2. edgarkuznetsov 15.08.2021 22:58 # edgarkuznetsov
    Все хорошо ,когда сити проебыает

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  3. vyrentz 15.08.2021 22:52 # vyrentz
    Надеюсь, Перу будет часто хорошо в этом сезоне. Петушиный куколд

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  4. mancityman 15.08.2021 22:39 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  5. m-ballack 15.08.2021 22:25 # m-ballack
    Нам тоже понравилось, да.

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  6. true-manc 15.08.2021 22:21 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Всего лишь в первый раз за 11 лет проиграли дебютный матч в АПЛ, а скузня и прочий биомусор уже на наш трон намылилсь, ха.

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