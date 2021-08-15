Гвардиола: "В целом это было хорошо"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил игру своей команды в проигранном матче против "Тоттенхэма".

Проиграв в прошлый уикенд матч за Суперкубок Англии против "Лестера", новый сезон Премьер-Лиги "Сити" тоже начал с поражения.



"Горожане" уступили "шпорам" 1:0, однако Гвардиола снисходителен к своим подопечным, учитывая отсутствие нормальной предсезонной подготовки.



"Мы очень хорошо начали матч. У нас были некоторые проблемы при переходе из одной фазы игры в другую, и мы были недостаточно хороши для победы. Мы проиграли матч из-за потерь мяча. Мы создали гораздо больше моментов, но, к сожалению, были недостаточно хороши, чтобы использовать их, и в итоге мы проиграли матч".



"Мы теряли мяч, и они устремлялись нам за спины. Лукас Моура обладает мастерством, чтобы продвигаться с мячом. Так происходило, потому что нам не удавалось делать простые вещи лучше. Мы теряли мяч в центре, и они устремлялись в прорыв по флангу. Если отбросить это, в целом мы сыграли хорошо. Иногда мы проигрывали подборы, но в целом это было хорошо".



"Мы впервые собрались в полном составе только два дня назад, поэтому я знал, что игрокам нужно время, чтобы вернуть правильный настрой. Сезон едва начался, и предстоит сыграть еще 37 матчей. Впереди длинный сезон. Мы стараемся поправить некоторые вещи, а затем мы вернемся в свою лучшую форму", — сообщил Гвардиола Sky Sports.