Гвардиола: "В целом это было хорошо"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола положительно оценил игру своей команды в проигранном матче против "Тоттенхэма".
Проиграв в прошлый уикенд матч за Суперкубок Англии против "Лестера", новый сезон Премьер-Лиги "Сити" тоже начал с поражения.
"Горожане" уступили "шпорам" 1:0, однако Гвардиола снисходителен к своим подопечным, учитывая отсутствие нормальной предсезонной подготовки.
"Мы очень хорошо начали матч. У нас были некоторые проблемы при переходе из одной фазы игры в другую, и мы были недостаточно хороши для победы. Мы проиграли матч из-за потерь мяча. Мы создали гораздо больше моментов, но, к сожалению, были недостаточно хороши, чтобы использовать их, и в итоге мы проиграли матч".
"Мы теряли мяч, и они устремлялись нам за спины. Лукас Моура обладает мастерством, чтобы продвигаться с мячом. Так происходило, потому что нам не удавалось делать простые вещи лучше. Мы теряли мяч в центре, и они устремлялись в прорыв по флангу. Если отбросить это, в целом мы сыграли хорошо. Иногда мы проигрывали подборы, но в целом это было хорошо".
"Мы впервые собрались в полном составе только два дня назад, поэтому я знал, что игрокам нужно время, чтобы вернуть правильный настрой. Сезон едва начался, и предстоит сыграть еще 37 матчей. Впереди длинный сезон. Мы стараемся поправить некоторые вещи, а затем мы вернемся в свою лучшую форму", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
15.08.2021 22:00
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Последние комментарии:
всё хорошо прекрасная маркиза
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Все хорошо ,когда сити проебыает
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Надеюсь, Перу будет часто хорошо в этом сезоне. Петушиный куколд
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КОРОЛЬ!!!
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Нам тоже понравилось, да.
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КОРОЛЬ!!!
Всего лишь в первый раз за 11 лет проиграли дебютный матч в АПЛ, а скузня и прочий биомусор уже на наш трон намылилсь, ха.
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