Нуну отметил трудолюбие игроков "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту похвалил свою команду после победы 1:0 над "Манчестер Сити".

Дебют Эшпириту Санту на новом месте работы пришелся на матч против действующего чемпиона Премьер-Лиги, однако "Тоттенхэм" достойно прошел эту проверку.



"Шпоры" показали хороший контратакующий футбол, своей упорной работой заслужив три очка, как считает Нуну.



"Это удивительно! Это был хороший день. Парни хорошо поработали. Они упорно трудились, покрывая дистанцию, сражаясь и поддерживая баланс".



"Нам все еще нужно над многим поработать, но большинство вещей парни делали хорошо. Это была хорошая и упорная работа".



"Приход нового тренера всегда придает импульс. Мы узнаем друг друга все лучше, и нам важно создать энергию между нами для движения вперед. Всегда есть вещи, которые можно улучшить".



"Яфет Танганга был хорош. Не только он, но вся команда, начиная с нападения. Мы оборонялись, начиная с нападения, поэтому каждый в этом участвовал", — сообщил Нуну BBC.