Коутиньо предложен трем клубам Премьер-Лиги

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо был предложен трем клубам Премьер-Лиги.

Коутиньо находится среди игроков, которых испытывающая колоссальные финансовые проблема "Барселона" готов продать этим летом.



Как сообщает Daily Express, агент 29-летнего бразильца Киа Джурабчан получил поручение найти новое пристанище для своего клиента, пока не закрылось трансферное окно.



Джурабчан уже установил контакты с "Вулверхэмптоном", "Вест Хэмом" и "Лестером", и последний вариант выглядит наиболее вероятным, учитывая персону наставника "лис" Брендана Роджерса, который тренировал Коутиньо в "Ливерпуле".



А вот возвращение Коутиньо в "Ливерпуль" исключено. Филиппе просто не вписывается в трансферную политику мерсисайдского клуба.



О близости трансфера Коутиньо свидетельствует и тот факт, что Филиппе не попал в заявку "Барселоны" на матч первого тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад", причем испанское издание Sport называет еще одним претендентом на игрока "Арсенал", который состоит в прекрасных отношениях с Джурабчаном.