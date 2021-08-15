Коутиньо предложен трем клубам Премьер-Лиги
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо был предложен трем клубам Премьер-Лиги.
Коутиньо находится среди игроков, которых испытывающая колоссальные финансовые проблема "Барселона" готов продать этим летом.
Как сообщает Daily Express, агент 29-летнего бразильца Киа Джурабчан получил поручение найти новое пристанище для своего клиента, пока не закрылось трансферное окно.
Джурабчан уже установил контакты с "Вулверхэмптоном", "Вест Хэмом" и "Лестером", и последний вариант выглядит наиболее вероятным, учитывая персону наставника "лис" Брендана Роджерса, который тренировал Коутиньо в "Ливерпуле".
А вот возвращение Коутиньо в "Ливерпуль" исключено. Филиппе просто не вписывается в трансферную политику мерсисайдского клуба.
О близости трансфера Коутиньо свидетельствует и тот факт, что Филиппе не попал в заявку "Барселоны" на матч первого тура Ла Лиги против "Реал Сосьедад", причем испанское издание Sport называет еще одним претендентом на игрока "Арсенал", который состоит в прекрасных отношениях с Джурабчаном.
15.08.2021 20:00
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В Вулверхэптон этого паренька
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