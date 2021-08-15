Агент Эдегора направляется в Англию
Агент полузащитника "Реала" Мартина Эдегора направляется в Англию, чтобы оформить возвращение своего клиента в "Арсенал".
Ранее этим летом казалось, что "Реал" не отпустит Эдегора назад в "Арсенал", где Мартин неплохо провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
Однако сейчас "Реал" смягчил свою позицию, и агент 22-летнего норвежца получил зеленый свет, чтобы попытаться достичь компромисса с "канонирами".
Как сообщает Daily Express, "Арсенал" предпочитает повторно арендовать Эдегора — на весь сезон 2021/22 с опцией последующего выкупа за 30 миллионов фунтов.
В то же время испанское издание ABC утверждает, что Эдегор может сразу присоединиться к лондонскому клубу на условиях постоянного трансфера.
15.08.2021 19:00
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Значит не понадобился Реалу.
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