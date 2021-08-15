Стерлинг надеется, что Грилиш поможет ему забивать больше

Рахим Стерлинг и Джек Грилиш Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг надеется, что приход в команду Джека Грилиша поможет ему забивать больше голов.

В прошлом сезоне Стерлинг забил только 14 голов за "Сити" во всех соревнованиях — на 17 меньше, чем в 2019/20.

Однако теперь рядом со Стерлингом будет играть купленный за 100 миллионов фунтов у "Астон Виллы" Грилиш, и Рахим рассчитывает на помощь со стороны своего партнера по сборной Англии.

"Мы купили отличного игрока. Того, кто хочет проявить себя на высшем уровне. Я не думаю, что он мог найти клуб лучше для этого".

"Он тот игрок, который всегда хочет получать мяч, он хорош на клочках пространства, и он креативен".

"Наша команда получила еще одного креативного игрока, и я очень рад этому. Надеюсь, он поможет мне повысить свою результативность на несколько голов".

"Это всегда хорошо, когда ты добавляешь классных игроков своей команде. Я искренне считаю, что он сможет построить отличную карьеру здесь", — цитирует Стерлинга Sky Sports.


Метки Грилиш, Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 18:00

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  1. true-manc 15.08.2021 18:25 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. suddenly 15.08.2021 18:03 # suddenly
    Один хер будет дальше продолжать пороть моменты.

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