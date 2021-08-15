Лукаку: "Такой шанс дается раз в жизни"

Нападающий Ромелу Лукаку обратился к фанатам "Интера" и объяснил свое решение вернуться в "Челси".

Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов.



В воскресенье 28-летний бельгиец впервые после своего ухода обратился к фанатам "Интера", поблагодарил за два сезона в клубе и объяснил свой трансфер.



"Надеюсь, парни, вы поймете мое решение перейти в "Челси". Такой шанс дается раз в жизни, и я думаю, учитывая стадию моей карьеры, это тот шанс, о котором я всегда мечтал", — объясняет Лукаку в своем заявлении.