Лукаку: "Такой шанс дается раз в жизни"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку обратился к фанатам "Интера" и объяснил свое решение вернуться в "Челси".

Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов.

В воскресенье 28-летний бельгиец впервые после своего ухода обратился к фанатам "Интера", поблагодарил за два сезона в клубе и объяснил свой трансфер.

"Надеюсь, парни, вы поймете мое решение перейти в "Челси". Такой шанс дается раз в жизни, и я думаю, учитывая стадию моей карьеры, это тот шанс, о котором я всегда мечтал", — объясняет Лукаку в своем заявлении.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 17:00

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  1. superperez101 15.08.2021 18:21 # superperez101
    но пока это выглядит как переоцененка, лютая причем
    пусть докажет обратное

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  2. superperez101 15.08.2021 18:20 # superperez101
    тогда он был зеленым юнцом а сейчас уже опыт есть у него, но вместе с ним огромный груз и ценника и ожиданий и ответственности
    очень много зависит от тухеля, как он сможет или плавно его вписать в ритм или наоборот с рывка
    ведь пара тройка неудачных матчей могут убить весь этот конфетный настрой, а удачных - могут наоборот воодушевить

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  3. frisby 15.08.2021 18:17 # frisby
    350 к в неделю на дороге не валяются. даже этот тупой негр рентной это понимает

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  4. kukuruzzo 15.08.2021 17:56 # kukuruzzo
    Людоед

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  5. scauzer11 15.08.2021 17:46 # scauzer11
    этот негр в курсе или нет, что он уже был в чолсы))

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  6. intellect 15.08.2021 17:43 # intellect
    Не профукай его саша белый, как раз клоп очко своё потерял

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  7. empry 15.08.2021 17:35 # empry
    По сравнению с Лондоном Милан – это захолустье, да и денег будет получать больше. Все правильно сделал для себя Ром. Правильно ли поступил "Челси" – вопрос все еще открытый.

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  8. manutd-20champ 15.08.2021 17:08 # manutd-20champ
    не стоит дважды пытаться делать одно и то же (второй раз получится хуже, чем в первый).
    другими словами, Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

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  9. yxaxaxaxaxa 15.08.2021 17:08 # yxaxaxaxaxa
    раз в жизни? он же там раза 3 играл , нигеру че память стерли? или игроков покупают по уровню интеллекта своих фанатов ???

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  10. beshlei 15.08.2021 17:04 # beshlei
    Буде єбать і в хвост і в гриву

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