Лукаку: "Такой шанс дается раз в жизни"
Нападающий Ромелу Лукаку обратился к фанатам "Интера" и объяснил свое решение вернуться в "Челси".
Ранее на текущей неделе "Челси" завершил приобретение Лукаку у "Интера" за рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов.
В воскресенье 28-летний бельгиец впервые после своего ухода обратился к фанатам "Интера", поблагодарил за два сезона в клубе и объяснил свой трансфер.
"Надеюсь, парни, вы поймете мое решение перейти в "Челси". Такой шанс дается раз в жизни, и я думаю, учитывая стадию моей карьеры, это тот шанс, о котором я всегда мечтал", — объясняет Лукаку в своем заявлении.
15.08.2021 17:00
Просмотров: 2319
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
но пока это выглядит как переоцененка, лютая причем
пусть докажет обратное
(ответить)
тогда он был зеленым юнцом а сейчас уже опыт есть у него, но вместе с ним огромный груз и ценника и ожиданий и ответственности
очень много зависит от тухеля, как он сможет или плавно его вписать в ритм или наоборот с рывка
ведь пара тройка неудачных матчей могут убить весь этот конфетный настрой, а удачных - могут наоборот воодушевить
(ответить)
350 к в неделю на дороге не валяются. даже этот тупой негр рентной это понимает
(ответить)
Людоед
(ответить)
этот негр в курсе или нет, что он уже был в чолсы))
(ответить)
Не профукай его саша белый, как раз клоп очко своё потерял
(ответить)
По сравнению с Лондоном Милан – это захолустье, да и денег будет получать больше. Все правильно сделал для себя Ром. Правильно ли поступил "Челси" – вопрос все еще открытый.
(ответить)
не стоит дважды пытаться делать одно и то же (второй раз получится хуже, чем в первый).
другими словами, Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.
(ответить)
раз в жизни? он же там раза 3 играл , нигеру че память стерли? или игроков покупают по уровню интеллекта своих фанатов ???
(ответить)
Буде єбать і в хвост і в гриву
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий