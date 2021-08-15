Каррагер: "Новые контракты гораздо важнее приобретений"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал вещь, которая для мерсисайдского клуба "гораздо важнее", чем приобретения.

Некоторые болельщики "Ливерпуля" испытывают разочарование от невысокой трансферной активности своего клуба этим летом, особенно на фоне дорогостоящих покупок "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Однако для Каррагера важнее то, что "Ливерпуль" демонстрирует способность удерживать лучших игроков. "Красные" едва заключили новые контракты с Алиссоном, Фабиньо, Трентом Александер-Арнольдом и Виргилом Ван Дейком, за которыми должны последовать Мохамед Салах, Садио Мане, Энди Робертсон и Джордан Хендерсон.



"Подписание новых долгосрочных контрактов с этими игроками гораздо важнее, чем приглашение новых игроков. Когда ты приглашаешь кого-нибудь, ты никогда не можешь знать наверняка, адаптируются ли они. С игроками, которые уже есть у тебя, таких опасений нет. Крайне важно удерживать своих лучших игроков".



"Сейчас болельщики начинают понимать, что подписание новых контрактов — это огромные деньги. Зарплаты за четырехлетний период сравнимы с трансферными суммами".



"Клубы тратят огромные деньги на зарплаты, особенно когда ты обладаешь семью-восемью высокооплачиваемым игроками, которые были так успешны и считаются одними из лучших в Премьер-Лиге и Европе".



"Знаю, некоторые люди не хотят этого слышать, но это факт. Я не знаю, кого "Ливерпуль" сейчас может пригласить лучше, чем Салах, Мане, Ван Дейк, Фабиньо, Алиссон, Трент. Со всеми этими игроками мы подписываем новые контракты".



"Нет никаких сомнений, что "Ливерпуль" будет искать игроков, которые смогут развиваться и достигать этого уровня со временем. Поэтому крайне важно, чтобы будущее таких игроков было связана на долгосрок", — сообщил Каррагер Liverpool Echo.