Лингард рассказал, как пристрастился к выпивке

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард признался, что пристрастился к выпивке в трудный для себя период карьеры.

Лингард продемонстрировал свой высочайший уровень во второй половине прошлого сезона, когда он забил девять голов и отдал пять результативных передач, выступая за "Вест Хэм" на правах аренды.



Немногим ранее Джесси по-настоящему страдал от отсутствия игрового времени в "Юнайтед", найдя утешение в алкоголе.



"У меня были сложные времена, и я начал налегать на выпивку по вечерам. Я не был собой".



"Мой отец никогда не был любителем выпить. Моя мама никогда не была любителем выпить. Но я так сильно запутался в своих мыслях, что пристрастился к выпивке, пытаясь унять боль".



"Луи (брат Лингарда) смотрел на меня и думал: "Это не мой брат". Я никогда не был большим любителем выпить, но я пристрастился к этому, чтобы обрести покой. Когда я наконец признался в этом и начал разговаривать с семьей, это очень мне помогло. Я в долгу у них".



"Я растерял уверенность в себе. Ты мог быть этим веселым парнем на тренировочном поле, но внутри ты понимал, что улыбка — это лишь маска".



"Я не играл, поэтому я был подавлен. К счастью, Луи стал отправлять мне видео, как я играю за "Юнайтед" и сборную Англии на уровне U-21. Он пытался напомнить мне, каким хорошим игроком я являюсь".



"Посмотри то! Посмотрим это!" — говорил он. Я посмотрел и подумал: "Знаете что? Я не могу выбросить это в трубу". Это придало мне уверенности, и во время первого локдауна я смог переосмыслить, чего хочу от жизни", — сообщил Лингард Daily Mail.