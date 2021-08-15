Леви по-прежнему исключает продажу Кейна

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается идти на уступки в отношении нападающего Харри Кейна с приближением трансферного дедлайна.

На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил свой интерес к Кейну, но подчеркнул, что сделка будет возможна лишь в том случае, если "Тоттенхэм" готов торговаться.



Как сообщает The Telegraph, "горожане" собираются улучшить свое предложение по Харри до 120 миллионов фунтов и надеются, что к концу августа "шпоры" станут сговорчивее.



Однако Леви готов разочаровать чемпионов Премьер-Лиги и самого Кейна, который жаждет перебраться на "Этихад". Даниэль не заинтересован в продаже Харри и не пойдет ни на какие уступки.



В данный момент все идет к тому, что 28-летний Кейн останется в "Тоттенхэме" еще минимум на сезон. Те 160 млн. фунтов, в которые Леви оценивает своего бомбардира, "Сити" платить не будет.