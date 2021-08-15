Леви по-прежнему исключает продажу Кейна

Харри Кейн Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается идти на уступки в отношении нападающего Харри Кейна с приближением трансферного дедлайна.

На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил свой интерес к Кейну, но подчеркнул, что сделка будет возможна лишь в том случае, если "Тоттенхэм" готов торговаться.

Как сообщает The Telegraph, "горожане" собираются улучшить свое предложение по Харри до 120 миллионов фунтов и надеются, что к концу августа "шпоры" станут сговорчивее.

Однако Леви готов разочаровать чемпионов Премьер-Лиги и самого Кейна, который жаждет перебраться на "Этихад". Даниэль не заинтересован в продаже Харри и не пойдет ни на какие уступки.

В данный момент все идет к тому, что 28-летний Кейн останется в "Тоттенхэме" еще минимум на сезон. Те 160 млн. фунтов, в которые Леви оценивает своего бомбардира, "Сити" платить не будет.


Метки Кейн, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. pardew 15.08.2021 14:47 # pardew
    Так ведь цена за Кейна очень сильно упадёт в будующем.
    Разве Леви это выгодно?
    Кейн давно не молодой игрок...
    Может просто набивает цену?

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  2. intellect 15.08.2021 14:41 # intellect
    Санта барбара шшсгн

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  3. ask 15.08.2021 14:15 # ask
    У этого персонажа нет скорости Мбаппе, техники Неймара или гнома, мощи Лукаку, юных годков Холанда. Так за что мля 160 млн. фунтов? За паспорт с 3 львами?

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  4. danny949494 15.08.2021 14:09 # danny949494
    Сам дурачок. Силой не заставляли подписывать.

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