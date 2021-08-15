Леви по-прежнему исключает продажу Кейна
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не собирается идти на уступки в отношении нападающего Харри Кейна с приближением трансферного дедлайна.
На прошлой неделе главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил свой интерес к Кейну, но подчеркнул, что сделка будет возможна лишь в том случае, если "Тоттенхэм" готов торговаться.
Как сообщает The Telegraph, "горожане" собираются улучшить свое предложение по Харри до 120 миллионов фунтов и надеются, что к концу августа "шпоры" станут сговорчивее.
Однако Леви готов разочаровать чемпионов Премьер-Лиги и самого Кейна, который жаждет перебраться на "Этихад". Даниэль не заинтересован в продаже Харри и не пойдет ни на какие уступки.
В данный момент все идет к тому, что 28-летний Кейн останется в "Тоттенхэме" еще минимум на сезон. Те 160 млн. фунтов, в которые Леви оценивает своего бомбардира, "Сити" платить не будет.
15.08.2021 14:00
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Последние комментарии:
Так ведь цена за Кейна очень сильно упадёт в будующем.
Разве Леви это выгодно?
Кейн давно не молодой игрок...
Может просто набивает цену?
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Санта барбара шшсгн
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У этого персонажа нет скорости Мбаппе, техники Неймара или гнома, мощи Лукаку, юных годков Холанда. Так за что мля 160 млн. фунтов? За паспорт с 3 львами?
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Сам дурачок. Силой не заставляли подписывать.
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