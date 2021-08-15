Тухель: "Чалоба использовал свой шанс"

Трево Чалоба Наставник "Челси" Томас Тухель похвалил своего молодого защитника Трево Чалобу.

Побывав в арендах в "Ипсвиче", "Хаддерсфилде" и "Лорьяне" в предыдущие годы, этим летом 22-летний Чалоба неожиданно получил шанс в первой команде "Челси".

В минувшую среду Трево впервые в своей карьере появился в стартовом составе "синих", полностью сыграв матч за Суперкубок Европы против "Вильярреала".

А в субботу продукт академии "Челси" не только сыграл против "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге, но и отметился блестящим голом. Тухель очень рад, что его подопечный пользуется своим шансом.

"Возможность сыграть — это был не подарок. Он это полностью заслужил. Он очень скромный и очень спокойный парень, и он использовал свой шанс показать свое мастерство".

"Он наилучшим образом проявил себя за 120 минут против "Вильярреала", и он сохранил достаточно энергии, чтобы сыграть 90 минут в Премьер-Лиге сегодня".

"Это супермило, и это именно то, во что я верю: мы можем обладать лучшими игроками из-за рубежа, знаменитыми игроками, но молодые парни из академии все равно имеют возможность заявить о себе".

"Это очень важно — обладать этими молодыми парнями и этим сочетанием. Это был прекрасный день для него, и вы могли видеть, что каждый был очень, очень рад за него", — цитирует Тухеля The Independent.


Метки Тухель, Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. ask 15.08.2021 14:19 # ask
    Сильный матч парнишки. Но это Пэлас. Вот с портовыми и МЮ будет интересно.

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  2. ensiferum 15.08.2021 13:54 # ensiferum
    Теперь можно полтос за него просить.

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  3. dilfay92 15.08.2021 13:28 # dilfay92
    Эра Челси начинается !!!

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