Гвардиола опасается, что "Сити" снова провалит старт сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опасается, что его команда снова провалит старт сезона.

В прошлом сезоне "Сити" терял очки в пяти из восьми первых матчей в Премьер-Лиге, что, правда, не помешало "горожанам" уверенно завоевать титул.



Тот слабый старт был обусловлен почти полным отсутствием у "Сити" предсезонного периода. Сейчас ситуация не сильно лучше, потому что многие игроки едва вернулись из отпусков после Евро-2020 и Кубка Америки, однако Гвардиола не собирается жаловаться.



"В прежние времена у тебя было четыре-пять недель на предсезонную подготовку. На сей раз мы впервые собрались в полном составе в четверг. Это совершенно другое".



"Это похоже на прошлый сезон, когда мы сыграли против "Вулверхэмптона", не проведя никаких товарищеских матчей. Люди спрашивали, в каком состоянии моя команда, а я не знал! Я не видел их".



"Поэтому большое значение будет иметь сила духа и разума. Мы знаем, что мы все еще далеки от своего лучшего состояния".



"У 75-80 процентов игроков не было предсезонной подготовки, но важнее всего то, что мы сделали в прошлом сезоне. Мы приспособились, адаптировались и не жаловались".



"День за днем, неделя за неделей мы восстанавливали динамику команды и улучшали форму игроков. Мы провели успешный сезон, потому что не плакались в начале".



"Мы искали, в чем мы можем прибавить как команда, и в какой-то момент мы начали побеждать, побеждать и побеждать. На протяжении четырех месяцев мы были непобедимы. Поэтому мы выиграли Премьер-Лигу и достигли поздних стадий всех соревнований".



"Думаю, мы не готовы и в этот раз, но давайте посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.