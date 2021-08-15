"Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку в адрес полузащитника "Норвича" Билли Гилмора.

Накануне "Ливерпуль" успешно стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, одержав победу 0:3 в гостях у "Норвича". В этом матче за "канареек" дебютировал арендованный у "Челси" Гилмор.



По ходу субботнего матча гостевые болельщики, добравшиеся до "Кэрроу Роуд", принялись скандировать кричалку насчет 20-летнего шотландца, называя того "мальчиком по вызову" ("rent boy").



На эту оскорбляющую чувства геев кричалку обратило внимание объединение ЛГБТ+ болельщиков "Ливерпуля" под названием Kop Outs, после чего последовала реакция со стороны клуба.



"Эта кричалка оскорбительна и неуместна — мы постоянно об этом твердим совместно с Kop Outs. Мы призываем фанатов помнить о ценностях клуба насчет многообразия и воздержаться от использования этого в будущем", — гласит официальное заявление "Ливерпуля" в твиттере.