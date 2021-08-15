"Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку
"Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку в адрес полузащитника "Норвича" Билли Гилмора.
Накануне "Ливерпуль" успешно стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, одержав победу 0:3 в гостях у "Норвича". В этом матче за "канареек" дебютировал арендованный у "Челси" Гилмор.
По ходу субботнего матча гостевые болельщики, добравшиеся до "Кэрроу Роуд", принялись скандировать кричалку насчет 20-летнего шотландца, называя того "мальчиком по вызову" ("rent boy").
На эту оскорбляющую чувства геев кричалку обратило внимание объединение ЛГБТ+ болельщиков "Ливерпуля" под названием Kop Outs, после чего последовала реакция со стороны клуба.
"Эта кричалка оскорбительна и неуместна — мы постоянно об этом твердим совместно с Kop Outs. Мы призываем фанатов помнить о ценностях клуба насчет многообразия и воздержаться от использования этого в будущем", — гласит официальное заявление "Ливерпуля" в твиттере.
15.08.2021 11:00
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Мы призываем фанатов помнить о ценностях клуба насчет многообразия", — гласит официальное заявление "Ливерпуля" в твиттере.
Источник: http://fapl.ru/posts/87712
)))))
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Гомофо́бия (от др.-греч. ὁμός «подобный, одинаковый» φόβος «страх, боязнь») — ряд негативных установок и чувств по отношению к гомосексуальности или людям, которые идентифицируются или воспринимаются как ЛГБТ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры)
Фаны картонпуля не только педики, но ещё и далбаебы в придачу
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Когда действительно взрослеешь, то понимаешь, что оценочное суждение признак инфантильности.
Быть геем или не быть выбор и право каждого.
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Пенса назвали пидаром, все верно же
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Хахахаха, обоссали Члинмора и синюю помойку Пидорси
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Как круто быть развитым, прогрессивным и терпимым к ЛГБТ-сообществу. Очень рад, что Ливерпуль придерживается таких ценностей. Ура!
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