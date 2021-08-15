"Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку

Билли Гилмор "Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку в адрес полузащитника "Норвича" Билли Гилмора.

Накануне "Ливерпуль" успешно стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги, одержав победу 0:3 в гостях у "Норвича". В этом матче за "канареек" дебютировал арендованный у "Челси" Гилмор.

По ходу субботнего матча гостевые болельщики, добравшиеся до "Кэрроу Роуд", принялись скандировать кричалку насчет 20-летнего шотландца, называя того "мальчиком по вызову" ("rent boy").

На эту оскорбляющую чувства геев кричалку обратило внимание объединение ЛГБТ+ болельщиков "Ливерпуля" под названием Kop Outs, после чего последовала реакция со стороны клуба.

"Эта кричалка оскорбительна и неуместна — мы постоянно об этом твердим совместно с Kop Outs. Мы призываем фанатов помнить о ценностях клуба насчет многообразия и воздержаться от использования этого в будущем", — гласит официальное заявление "Ливерпуля" в твиттере.


Метки болельщики, Гилмор, Ливерпуль, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 11:00

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Последние комментарии:




  1. j24081993 15.08.2021 11:27 # j24081993
    Мы призываем фанатов помнить о ценностях клуба насчет многообразия", — гласит официальное заявление "Ливерпуля" в твиттере.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87712

    )))))

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  2. division 15.08.2021 11:17 # division
    Гомофо&#769;бия (от др.-греч. &#8001;&#956;&#972;&#962; «подобный, одинаковый» &#966;&#972;&#946;&#959;&#962; «страх, боязнь») — ряд негативных установок и чувств по отношению к гомосексуальности или людям, которые идентифицируются или воспринимаются как ЛГБТ+ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры)

    Фаны картонпуля не только педики, но ещё и далбаебы в придачу

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  3. iskander8sg 15.08.2021 11:17 # iskander8sg
    Когда действительно взрослеешь, то понимаешь, что оценочное суждение признак инфантильности.
    Быть геем или не быть выбор и право каждого.

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  4. kos9k 15.08.2021 11:13 # kos9k
    Пенса назвали пидаром, все верно же

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  5. slash-lfc 15.08.2021 11:13 # slash-lfc
    Хахахаха, обоссали Члинмора и синюю помойку Пидорси

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  6. atilla1 15.08.2021 11:05 # atilla1
    Как круто быть развитым, прогрессивным и терпимым к ЛГБТ-сообществу. Очень рад, что Ливерпуль придерживается таких ценностей. Ура!

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