Клоппу больше не нужны очки

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп перенес операцию по лазерной коррекции зрения и более не нуждается в очках.

Фирменные очки всегда были неотъемлемым атрибутом имиджа Клоппа, однако еще во время тренировочного сбора в Австрии июле болельщики "Ливерпуля" заметили, что Юрген обходится без своего аксессуара.



Оказывается, теперь у Клоппа порядок со зрением. На тренировках и в обычной жизни очки больше не нужны Юргену.



"Он перенес небольшую процедуру на глазах, которая прошла очень хорошо. Это означает, что ему больше не нужно постоянно носить очки. Однако он все равно может иногда их надевать, находясь у бровки", — цитирует свой источник Daily Mirror.



Добавим, в 2013 году Клопп также говорил, что перенес операцию по пересадке волос. Кроме того, в недавнем прошлом Юрген признался, что завидует белоснежным зубам Роберто Фирмино.