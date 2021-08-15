Клоппу больше не нужны очки

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп перенес операцию по лазерной коррекции зрения и более не нуждается в очках.

Фирменные очки всегда были неотъемлемым атрибутом имиджа Клоппа, однако еще во время тренировочного сбора в Австрии июле болельщики "Ливерпуля" заметили, что Юрген обходится без своего аксессуара.

Оказывается, теперь у Клоппа порядок со зрением. На тренировках и в обычной жизни очки больше не нужны Юргену.

"Он перенес небольшую процедуру на глазах, которая прошла очень хорошо. Это означает, что ему больше не нужно постоянно носить очки. Однако он все равно может иногда их надевать, находясь у бровки", — цитирует свой источник Daily Mirror.

Добавим, в 2013 году Клопп также говорил, что перенес операцию по пересадке волос. Кроме того, в недавнем прошлом Юрген признался, что завидует белоснежным зубам Роберто Фирмино.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1469

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Последние комментарии:




  1. chelsea-fan-92 15.08.2021 11:13 # chelsea-fan-92
    Заголовок - топ! Теперь будут сливать сезон.

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  2. sausage 15.08.2021 10:54 # sausage
    Красавец! На Пепа больно смотреть, Сульшер весь сморщился, а Клопп расцветает.

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  3. lovrentiy 15.08.2021 10:52 # lovrentiy
    В очках по солиднее смотрелся.

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  4. intellect 15.08.2021 10:23 # intellect
    Тухель покраше будет, иеродиевый клопяра

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  5. hust 15.08.2021 10:12 # hust
    Так вот, куда ушли все деньги на трансферы

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  6. mufc1994 15.08.2021 10:10 # mufc1994
    Реально без очков ему хуже))

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  7. slash-lfc 15.08.2021 10:10 # slash-lfc
    Апгрейднулся в ЛФК как и Бро

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  8. true-manc 15.08.2021 10:06 # true-manc
    Теперь еще больше бросается в глаза, какой он урод. Раньше хоть очки прикрывали его ужасную рожу. Фу!

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