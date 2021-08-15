Гвардиола ответил на критику по поводу трат "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил Юргену Клоппу из "Ливерпуля" и прочим критикам своего клуба насчет высокой трансферной активности "горожан".
Этим летом "Сити" уже потратил рекордные по меркам Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов на покупку Джека Грилиша из "Астон Виллы" и собирается потратить еще больше на Харри Кейна из "Тоттенхэма".
На своей пресс-конференции в пятницу Клопп много возмущался по этому поводу и говорил, что не понимает, как это удается "Сити" в разгар экономического кризиса. Ответ Гвардиолы не заставил себя ждать.
"Лично я не собираюсь судить другие клубы. Они делают то, во что верят".
"Некоторые владельцы хотят извлекать выгоду для себя, наши владельцы этого не хотят. Они хотят реинвестировать в команду. Мы инвестируем то, что можем инвестировать. Мы смогли купить Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов, потому что мы продали игроков на 60 миллионов фунтов. Чистыми потрачено 40 миллионов фунтов, и такова реальность, которую клуб показал мне. Я не знаю, что случится в будущем".
"У нас есть ограничения, связанные с финансовым фейр-плей. Если кто-то не согласен, они могут подать на нас в суд, а мы будем защищаться. ФФП — это наше правило, и мы абсолютно придерживаемся правил. Как было доказано, мы невиновны с 2014 года, и каждый сезон мы проходим проверку на соблюдение ФФП".
"Как я уже сказал, есть владельцы, которые хотят извлекать выгоду для себя. Конечно, наш клуб не хочет терять деньги, но когда у нас есть деньги, которые можно потратить, мы тратим. Несколько лет назад другие клубы всегда тратили кучу денег на игроков".
"Мы тратим, потому что можем это делать, и мы не тратим, когда не можем. В конце сезона мы раскрываем свой баланс, по которому видно, что мы сделали и что можем сделать".
"В прежние времена, когда "Юнайтед" и "Арсенал" выигрывали много трофеев, они делали это, потому что тратили больше других клубов. Вы об этом не забыли? "Манчестер Сити" не мог этого делать, потому что не обладал владельцами, которые есть у клуба сейчас. В Италии были Берлускони и Пирелли, которые тратили много денег".
"Затем то же самое стали делать другие клубы, "Челси" с Романом Абрамовичем и мы с шейхом Мансуром, которые хотят быть на этом же уровне. Так в чем проблема? Что случилось, то случилось, мы достигли этого уровня, мы в одном ряду с другими. Если какой-то клуб хочет потратить больше других, пускай поступают, как хотят. Если они неправы, докажите это", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
15.08.2021 09:00
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Последние комментарии:
А с чего Михайло взял, что Клопп возмущался? Он просто описал ситуацию и удивлялся, как Сити могут так много тратить. А Пеп конкретно подгорел, раз так много наговорил. Факт остаётся фактом - Сити чей-то проект, а Ливерпуль клуб, который должен нормально функционировать и самоокупаться. Рассказы про то, что другие тоже тратились и тратятся вообще не в тему. Так, как Сити, не тратится в АПЛ никто. Пеп подгорает почему-то, будто беспокоится, что рекордные траты на состав ставят под сомнение его тренерскую квалификацию. Пора бы уж успокоится. Брал бы пример с Маура, тот всегда топ, а если что-то не идёт, то это игроки не те, сколько бы они не стоили. И зачастую он прав.
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Каждый раз горит, когда в прессе поднимается вопрос денег. Видимо случается диссонанс между европейскими ценностями, привычным понятием бизнеса и валом невозвратных денег, которыми его заваливают шейхи в надежде поднять репутацию эмиратов.
С абрамовичем некорректное сравнение, клуб ему лично должен порядка 1,5млрд, если что он очевидно сможет их вернуть, это не сити со своими левыми завышенными контрактами
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Пиздло ебаное, сепар, лицемер и шарлатан.
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Класть на завистников
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В принципе все верно сказал . Он же не виноват что у ЛФК владельцы работают себе на карман .
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шарлатану нужны еще лярды. Без бабла это полный нуль
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КОРОЛЬ!!!
По фактам опустил тупое дырявое насекомое. Горжусь!
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Все верно. Клопп завидует Хосепу
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Лысый шарлатан а ведь говорил не будет тратит 100 кк на одного игрока
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Раньше муму с гг доминировали. Сейчас короли и императоры. И это надолго))
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Лисий шарлотан Норм погорела на всю Европу.
Ниче Скоро увольнение
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