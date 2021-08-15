Клопп рассказал о "дополнительной мотивации" Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о "дополнительной мотивации", которая была у его нападающего Мохамеда Салаха в матче против "Норвича".

Новый сезон Салах начал с результативных передач на Диогу Жоту и Роберто Фирмино, а также собственного гола, благодаря чему "красные" комфортно победили на "Кэрроу Роуд" со счетом 0:3.



Таким образом, Мохамед стал первым в истории Премьер-Лиги игроком, которому удавалось отличиться в первом туре пять сезонов подряд. Клопп уверен, что до матча египтянин знал об этой возможности установить очередной рекорд.



"Вы говорите, он первый игрок, забивавший в первом туре пять сезонов подряд? Полагаю, он знал это и хотел отличиться сегодня. Это было его дополнительной мотивацией!"



Поэтому да, он провел очень хороший матч. Когда ты знаешь об этой статистике и уже создал два гола, то круто забить самому. Также он дважды пытался ассистировать Садио, и это очень хорошо".



"Мо есть Мо, и когда стартует соревнование, он переключается на следующую передачу, потому что он настоящий боец, и это хорошо, что мы обладаем им", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.