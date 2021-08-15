Абрахэм согласился перейти в "Рому"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм согласился на переход в "Рому".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" принял предложение "Ромы" в 34 миллиона фунтов о покупке Абрахэма.



Директор "Ромы" Тиагу Пинту лично вылетел за Абрахэмом в Лондон, а главный тренер римлян Жозе Моуриньо принялся уговаривать Тэмми по телефону.



Как сообщает Daily Mail, в конце концов Абрахэм поддался уговорам и уже сегодня прилетает в Италию вместе с Пинту. Тэмми так и не дождался, пока "Арсенал" оформит к нему свой интерес.



Ожидается, что "синие" оставят за собой право обратного выкупа 23-летнего англичанина — ориентировочно за 68 млн. фунтов.



Мичи Батшуайи, другой нападающий "Челси", в свою очередь близок к переходу в "Бешикташ". "Синие" смело избавляются от обоих игроков после приобретения Ромелу Лукаку.