Абрахэм согласился перейти в "Рому"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм согласился на переход в "Рому".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" принял предложение "Ромы" в 34 миллиона фунтов о покупке Абрахэма.
Директор "Ромы" Тиагу Пинту лично вылетел за Абрахэмом в Лондон, а главный тренер римлян Жозе Моуриньо принялся уговаривать Тэмми по телефону.
Как сообщает Daily Mail, в конце концов Абрахэм поддался уговорам и уже сегодня прилетает в Италию вместе с Пинту. Тэмми так и не дождался, пока "Арсенал" оформит к нему свой интерес.
Ожидается, что "синие" оставят за собой право обратного выкупа 23-летнего англичанина — ориентировочно за 68 млн. фунтов.
Мичи Батшуайи, другой нападающий "Челси", в свою очередь близок к переходу в "Бешикташ". "Синие" смело избавляются от обоих игроков после приобретения Ромелу Лукаку.
15.08.2021 07:00
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