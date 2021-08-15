Абрахэм согласился перейти в "Рому"

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм согласился на переход в "Рому".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Челси" принял предложение "Ромы" в 34 миллиона фунтов о покупке Абрахэма.

Директор "Ромы" Тиагу Пинту лично вылетел за Абрахэмом в Лондон, а главный тренер римлян Жозе Моуриньо принялся уговаривать Тэмми по телефону.

Как сообщает Daily Mail, в конце концов Абрахэм поддался уговорам и уже сегодня прилетает в Италию вместе с Пинту. Тэмми так и не дождался, пока "Арсенал" оформит к нему свой интерес.

Ожидается, что "синие" оставят за собой право обратного выкупа 23-летнего англичанина — ориентировочно за 68 млн. фунтов.

Мичи Батшуайи, другой нападающий "Челси", в свою очередь близок к переходу в "Бешикташ". "Синие" смело избавляются от обоих игроков после приобретения Ромелу Лукаку.


Метки Абрахэм, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 07:00

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  1. vyrentz 15.08.2021 10:31 # vyrentz
    За сколько обратно через пару лет?

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  2. gunnerlove 15.08.2021 09:07 # gunnerlove
    Будут на пару с Моратой фейлить в Серии А

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  3. sexan 15.08.2021 08:39 # sexan
    Чао Буратино.

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  4. meshuggah 15.08.2021 07:07 # meshuggah
    50 за обоих
    продали Лукаку за 30
    Плюс аренды 5
    За 12 лямов всего взяли ахах

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