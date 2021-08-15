1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 15 августа, двумя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция



Обе команды почти не усилились с прошлого сезона, который они завершили на 12-м и шестом местах, соответственно. "Почти" — потому что на днях "Ньюкаслу" все же удалось выкупить Джо Уиллока из "Арсенала" за 25 миллионов фунтов. А вот "Вест Хэм" вернуть Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед" пока не может и до сих пор не решил проблему с позицией нападающего. В 17 последних выездах к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" одержали только две победы.



"Ньюкаслу" предстоит оценить форму Уиллока. Место в воротах займет Фредди Вудман, потому что Мартин Дубравка и Карл Дарлоу травмированы. Лечится и Пол Дамметт.



Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна вне игры с травмой задней поверхности бедра, полученной в товарищеском матче против "Селтика". Мануэль Лансини должен успеть залечить пах.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция



Об этом матче нельзя говорить без упоминания Харри Кейна, который отчаянно хочет сменить "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" и надеется, что некоторая ясность с его будущим наступит после этой игры. Для "шпор" в любом случае начинается новая эра, при новом тренере, а "горожане" начинают защиту титула. "Тоттенхэм" одержал три победы подряд на своем поле над "Сити" во всех соревнованиях, ни разу не пропустив.



Кейн только в пятницу был допущен до тренировок в общей группе "Тоттенхэма". Могут дебютировать за клуб Кристиан Ромеро и Брайан Хиль.



"Сити" три-четыре недели не сможет рассчитывать на полузащитника Фила Фодена. Кевин Де Брюйне тоже вернулся с Евро-2020 с травмой. Свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб готов провести Джек Грилиш.