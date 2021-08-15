1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Кайл Уолкер и Харри Кейн В воскресенье, 15 августа, двумя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция

Обе команды почти не усилились с прошлого сезона, который они завершили на 12-м и шестом местах, соответственно. "Почти" — потому что на днях "Ньюкаслу" все же удалось выкупить Джо Уиллока из "Арсенала" за 25 миллионов фунтов. А вот "Вест Хэм" вернуть Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед" пока не может и до сих пор не решил проблему с позицией нападающего. В 17 последних выездах к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" одержали только две победы.

"Ньюкаслу" предстоит оценить форму Уиллока. Место в воротах займет Фредди Вудман, потому что Мартин Дубравка и Карл Дарлоу травмированы. Лечится и Пол Дамметт.

Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна вне игры с травмой задней поверхности бедра, полученной в товарищеском матче против "Селтика". Мануэль Лансини должен успеть залечить пах.

ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция

Об этом матче нельзя говорить без упоминания Харри Кейна, который отчаянно хочет сменить "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" и надеется, что некоторая ясность с его будущим наступит после этой игры. Для "шпор" в любом случае начинается новая эра, при новом тренере, а "горожане" начинают защиту титула. "Тоттенхэм" одержал три победы подряд на своем поле над "Сити" во всех соревнованиях, ни разу не пропустив.

Кейн только в пятницу был допущен до тренировок в общей группе "Тоттенхэма". Могут дебютировать за клуб Кристиан Ромеро и Брайан Хиль.

"Сити" три-четыре недели не сможет рассчитывать на полузащитника Фила Фодена. Кевин Де Брюйне тоже вернулся с Евро-2020 с травмой. Свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб готов провести Джек Грилиш.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 06:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. dautov 15.08.2021 11:26 # dautov
    Как же я люблю АПЛ не передать! Даже простые матчи интересные, наконец то дождался!!! Ураааа! Нас ждёт башенный сезон!

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  2. thegodfather 15.08.2021 11:23 # thegodfather
    Лондонский «Челси» в первом туре английской Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 и установил новый рекорд по количеству беспрерывных передач.

    Подопечным Томаса Тухеля удалось сделать 41 беспрерывную передачу подряд перед вторым голом в ворота «Кристал Пэлас», что является новым рекордом Премьер-лиги


    Шо там по калалям?? Императоры!!!!!!

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  3. thegodfather 15.08.2021 11:19 # thegodfather
    Удачи петухам вуаааауахаха

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  4. atilla1 15.08.2021 11:13 # atilla1
    Миджойло, ты вернул айфон джо харту?

    для ньюфагов: в сезоне 2015-2016 в конкурсе прогнозистов разыгрывался айфон 6 (это даже не самый последний айфон на тот момент йоб твою мать) к 36 туру лидировали джо-харт и другие пацаны , настоящие реальные. И потом в самом конце, в первой десятке появились какие-то левые аккаунты Миши, простите, Михуила, и просто бесстыдно сместили джохарта и других. Просто позор блеать! Мало того что наши ноулайферские посещения твоего жалкого сайта дают возможность тебе отдыхать в Доминикане, так ты ещё не можешь нормально отблагодарить нас, сука! Слышал что Нурба88 получал футболку, и всё блеать?? нахуй твои тряпки, пацаны хотят айфон, маму твою ебал лох питерский. Чиркани мне на почту, там спишемся, гандон подзалупный

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  5. sausage 15.08.2021 11:10 # sausage
    "Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку в адрес полузащитника "Норвича" Билли Гилмора.
    По ходу субботнего матча гостевые болельщики, добравшиеся до "Кэрроу Роуд", принялись скандировать кричалку насчет 20-летнего шотландца, называя того "мальчиком по вызову" ("rent boy").
    На эту оскорбляющую чувства геев кричалку обратило внимание объединение ЛГБТ+ болельщиков "Ливерпуля" под названием Kop Outs, после чего последовала реакция со стороны клуба.

    Ахаха, с такой игрой даже пидары оскорбились, что Гилмора к ним причислили.

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  6. slash-lfc 15.08.2021 11:03 # slash-lfc
    Хет-трики в АПЛ после ухода Фергюсона:

    Серхио Агуэро — 11
    «Манчестер Юнайтед» — 2

    КОРОЛЬ!!!

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  7. sexan 15.08.2021 11:01 # sexan
    Ты едете в Тоттенхэм.

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  8. vagifspurs 15.08.2021 10:55 # vagifspurs
    true-manc братишка прости, но сегодня твои короли будут наказаны, выеб1аны и высушены аки какие-то грязные потаскушки! Ты едете в Тоттенхэм! А там вы со1сете по кд!

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

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  9. lexa-arsenal 15.08.2021 10:49 # lexa-arsenal
    Джо харт, дето 20 сейвов в матче. Норм отжигал

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  10. sexan 15.08.2021 10:18 # sexan
    Даже фанов Астон виллы было больше.)))

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  11. sexan 15.08.2021 10:17 # sexan
    А кто нить из вас в реале видал человека в футболке Ман Сити? Я за 17 лет в Англии видал двоих.

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  12. sexan 15.08.2021 10:16 # sexan
    Пацаны, харэ уже ссать на Ман Сити, этож чемпионы АПЛ.

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  13. iskander8sg 15.08.2021 10:07 # iskander8sg
    Трудно предугадать исход. Как розгром шпор, так и ничья, так и волевая побела петухов, все возможно.

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  14. roberto-89 15.08.2021 09:40 # roberto-89
    много миллиардные траты и просто 0 ЛЧ ухеххехехехеххехех уххехехехехех просто позорники конченые этим мочестер сытей уиххихихихиххихихихиххихихиххихихихихихихиххихихи
    а ЛФК 6 ЛЧ просто мега чемпион всех времен еж жи в натуре ))))

    (ответить)

  15. true-manc 15.08.2021 09:22 # true-manc
    Na na na
    NA NA NA,
    NA NA NA,
    CITY!!!

    (ответить)

  16. true-manc 15.08.2021 09:21 # true-manc
    > ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ

    С петунхэмом опасная игра в их курятнике должна быть, тем более мы до сих пор без напа, но Пеп наверняка что-нибудь ловкое придумает и красиво трахнет петушков, я думаю.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  17. chr1s8rown 15.08.2021 09:04 # chr1s8rown
    Мохамед Салах установил рекорд АПЛ, забив в пятом стартовом матче чемпионата подряд
    На хуе вертел всех звезд апл

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  18. slash-lfc 15.08.2021 09:03 # slash-lfc
    Пеп Гвардиола ответил на слова Юргена Клоппа о том, что Ман Сити не имеет финансовых ограничений: «Некоторые владельцы хотят получать прибыль, у наших нет таких целей, поэтому они инвестируют в команду столько, сколько могут. Вы можете выиграть из-за инвестиций, Ливерпуль купил ВВД и Алиссона и выиграл АПЛ и ЛЧ. Они могут не хотеть тратить больше денег потому что это просто не нужно, или потому что владельцы не хотят этого делать. Я не знаю, я не нахожусь там.»

    КОРОЛЬ по факту Обоссал Циклоппа

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  19. alexander-arnold 15.08.2021 08:57 # alexander-arnold
    Разгромная ничья 1-1 в матче петушков

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  20. roberto-89 15.08.2021 07:13 # roberto-89
    сегодня кейн выепет и высушит мешков с дерьмом из вонючего говночестера ухехехехеххехехеххехехехехеххехехе

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