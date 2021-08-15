1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 15 августа, двумя поединками завершится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НЬЮКАСЛ — ВЕСТ ХЭМ 16:00 Онлайн-трансляция
Обе команды почти не усилились с прошлого сезона, который они завершили на 12-м и шестом местах, соответственно. "Почти" — потому что на днях "Ньюкаслу" все же удалось выкупить Джо Уиллока из "Арсенала" за 25 миллионов фунтов. А вот "Вест Хэм" вернуть Джесси Лингарда из "Манчестер Юнайтед" пока не может и до сих пор не решил проблему с позицией нападающего. В 17 последних выездах к "сорокам" в рамках Премьер-Лиги "молотобойцы" одержали только две победы.
"Ньюкаслу" предстоит оценить форму Уиллока. Место в воротах займет Фредди Вудман, потому что Мартин Дубравка и Карл Дарлоу травмированы. Лечится и Пол Дамметт.
Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна вне игры с травмой задней поверхности бедра, полученной в товарищеском матче против "Селтика". Мануэль Лансини должен успеть залечить пах.
ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция
Об этом матче нельзя говорить без упоминания Харри Кейна, который отчаянно хочет сменить "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" и надеется, что некоторая ясность с его будущим наступит после этой игры. Для "шпор" в любом случае начинается новая эра, при новом тренере, а "горожане" начинают защиту титула. "Тоттенхэм" одержал три победы подряд на своем поле над "Сити" во всех соревнованиях, ни разу не пропустив.
Кейн только в пятницу был допущен до тренировок в общей группе "Тоттенхэма". Могут дебютировать за клуб Кристиан Ромеро и Брайан Хиль.
"Сити" три-четыре недели не сможет рассчитывать на полузащитника Фила Фодена. Кевин Де Брюйне тоже вернулся с Евро-2020 с травмой. Свой первый матч Премьер-Лиги за новый клуб готов провести Джек Грилиш.
15.08.2021 06:00
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Последние комментарии:
Как же я люблю АПЛ не передать! Даже простые матчи интересные, наконец то дождался!!! Ураааа! Нас ждёт башенный сезон!
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Лондонский «Челси» в первом туре английской Премьер-лиги разгромил «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 3:0 и установил новый рекорд по количеству беспрерывных передач.
Подопечным Томаса Тухеля удалось сделать 41 беспрерывную передачу подряд перед вторым голом в ворота «Кристал Пэлас», что является новым рекордом Премьер-лиги
Шо там по калалям?? Императоры!!!!!!
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Удачи петухам вуаааауахаха
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Миджойло, ты вернул айфон джо харту?
для ньюфагов: в сезоне 2015-2016 в конкурсе прогнозистов разыгрывался айфон 6 (это даже не самый последний айфон на тот момент йоб твою мать) к 36 туру лидировали джо-харт и другие пацаны , настоящие реальные. И потом в самом конце, в первой десятке появились какие-то левые аккаунты Миши, простите, Михуила, и просто бесстыдно сместили джохарта и других. Просто позор блеать! Мало того что наши ноулайферские посещения твоего жалкого сайта дают возможность тебе отдыхать в Доминикане, так ты ещё не можешь нормально отблагодарить нас, сука! Слышал что Нурба88 получал футболку, и всё блеать?? нахуй твои тряпки, пацаны хотят айфон, маму твою ебал лох питерский. Чиркани мне на почту, там спишемся, гандон подзалупный
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"Ливерпуль" раскритиковал своих фанатов за гомофобную кричалку в адрес полузащитника "Норвича" Билли Гилмора.
По ходу субботнего матча гостевые болельщики, добравшиеся до "Кэрроу Роуд", принялись скандировать кричалку насчет 20-летнего шотландца, называя того "мальчиком по вызову" ("rent boy").
На эту оскорбляющую чувства геев кричалку обратило внимание объединение ЛГБТ+ болельщиков "Ливерпуля" под названием Kop Outs, после чего последовала реакция со стороны клуба.
Ахаха, с такой игрой даже пидары оскорбились, что Гилмора к ним причислили.
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Хет-трики в АПЛ после ухода Фергюсона:
Серхио Агуэро — 11
«Манчестер Юнайтед» — 2
КОРОЛЬ!!!
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Ты едете в Тоттенхэм.
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true-manc братишка прости, но сегодня твои короли будут наказаны, выеб1аны и высушены аки какие-то грязные потаскушки! Ты едете в Тоттенхэм! А там вы со1сете по кд!
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
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Джо харт, дето 20 сейвов в матче. Норм отжигал
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Даже фанов Астон виллы было больше.)))
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А кто нить из вас в реале видал человека в футболке Ман Сити? Я за 17 лет в Англии видал двоих.
(ответить)
Пацаны, харэ уже ссать на Ман Сити, этож чемпионы АПЛ.
(ответить)
Трудно предугадать исход. Как розгром шпор, так и ничья, так и волевая побела петухов, все возможно.
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много миллиардные траты и просто 0 ЛЧ ухеххехехехеххехех уххехехехехех просто позорники конченые этим мочестер сытей уиххихихихиххихихихиххихихиххихихихихихихиххихихи
а ЛФК 6 ЛЧ просто мега чемпион всех времен еж жи в натуре ))))
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Na na na
NA NA NA,
NA NA NA,
CITY!!!
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> ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ
С петунхэмом опасная игра в их курятнике должна быть, тем более мы до сих пор без напа, но Пеп наверняка что-нибудь ловкое придумает и красиво трахнет петушков, я думаю.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Мохамед Салах установил рекорд АПЛ, забив в пятом стартовом матче чемпионата подряд
На хуе вертел всех звезд апл
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Пеп Гвардиола ответил на слова Юргена Клоппа о том, что Ман Сити не имеет финансовых ограничений: «Некоторые владельцы хотят получать прибыль, у наших нет таких целей, поэтому они инвестируют в команду столько, сколько могут. Вы можете выиграть из-за инвестиций, Ливерпуль купил ВВД и Алиссона и выиграл АПЛ и ЛЧ. Они могут не хотеть тратить больше денег потому что это просто не нужно, или потому что владельцы не хотят этого делать. Я не знаю, я не нахожусь там.»
КОРОЛЬ по факту Обоссал Циклоппа
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Разгромная ничья 1-1 в матче петушков
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сегодня кейн выепет и высушит мешков с дерьмом из вонючего говночестера ухехехехеххехехеххехехехехеххехехе
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