Фил Джонс не отдал 4-й номер Варану

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс проявил упрямство, не захотев отдать 4-й номер новичку "красных дьяволов" Рафаэлю Варану.

В субботу, перед самым началом матча против "Норвича", "Юнайтед" все-таки подтвердил приобретение Варана стоимостью 42 миллиона фунтов, включая бонусы.



Одной из причин задержки с подтверждением этого трансфера было желание Рафаэля получить "четверку", под которой он выступает за сборную Франции.



С соответствующей просьбой "Юнайтед" обратился к Джонсу, однако Фил, который не играет за клуб более полутора лет, отказался отдать свой игровой номер, сообщает Manchester Evening News.



Джонс удерживает "четверку" с момента своего перехода к "дьяволам" из "Блэкберна" в 2011 году, а из-за затяжной полосы травм превратился в "недвижимое имущество" для клуба, который просто не может найти покупателя на Фила из-за его высокой зарплаты.



В итоге Варан взял 19-й номер, а 4-го ему, вероятно, придется подождать еще пару лет — контракт Джонса рассчитан до 2023 года.