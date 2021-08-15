Фил Джонс не отдал 4-й номер Варану

Фил Джонс Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс проявил упрямство, не захотев отдать 4-й номер новичку "красных дьяволов" Рафаэлю Варану.

В субботу, перед самым началом матча против "Норвича", "Юнайтед" все-таки подтвердил приобретение Варана стоимостью 42 миллиона фунтов, включая бонусы.

Одной из причин задержки с подтверждением этого трансфера было желание Рафаэля получить "четверку", под которой он выступает за сборную Франции.

С соответствующей просьбой "Юнайтед" обратился к Джонсу, однако Фил, который не играет за клуб более полутора лет, отказался отдать свой игровой номер, сообщает Manchester Evening News.

Джонс удерживает "четверку" с момента своего перехода к "дьяволам" из "Блэкберна" в 2011 году, а из-за затяжной полосы травм превратился в "недвижимое имущество" для клуба, который просто не может найти покупателя на Фила из-за его высокой зарплаты.

В итоге Варан взял 19-й номер, а 4-го ему, вероятно, придется подождать еще пару лет — контракт Джонса рассчитан до 2023 года.


Метки Варан, Джонс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2021 00:05

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  1. vyrentz 15.08.2021 01:00 # vyrentz
    Что я только что прочитал?

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  2. dallaslp 15.08.2021 00:50 # dallaslp
    мижайло фото не по феншую. ты там не охуел часом?

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  3. gary47 15.08.2021 00:18 # gary47
    "Одной из причин задержки с подтверждением этого трансфера было желание Рафаэля получить "четверку", под которой он выступает за сборную Франции."
    Они там что - в дупель все ебанутые? Взрослые мужики, зарабатывающие миллионы, ведут себя как 10-летние придурки.

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  4. narcot 15.08.2021 00:17 # narcot
    напомнил о своём существовании. я думал, что эта хуета уже не в помойке

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