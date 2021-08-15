Фил Джонс не отдал 4-й номер Варану
Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс проявил упрямство, не захотев отдать 4-й номер новичку "красных дьяволов" Рафаэлю Варану.
В субботу, перед самым началом матча против "Норвича", "Юнайтед" все-таки подтвердил приобретение Варана стоимостью 42 миллиона фунтов, включая бонусы.
Одной из причин задержки с подтверждением этого трансфера было желание Рафаэля получить "четверку", под которой он выступает за сборную Франции.
С соответствующей просьбой "Юнайтед" обратился к Джонсу, однако Фил, который не играет за клуб более полутора лет, отказался отдать свой игровой номер, сообщает Manchester Evening News.
Джонс удерживает "четверку" с момента своего перехода к "дьяволам" из "Блэкберна" в 2011 году, а из-за затяжной полосы травм превратился в "недвижимое имущество" для клуба, который просто не может найти покупателя на Фила из-за его высокой зарплаты.
В итоге Варан взял 19-й номер, а 4-го ему, вероятно, придется подождать еще пару лет — контракт Джонса рассчитан до 2023 года.
15.08.2021 00:05
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Что я только что прочитал?
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мижайло фото не по феншую. ты там не охуел часом?
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"Одной из причин задержки с подтверждением этого трансфера было желание Рафаэля получить "четверку", под которой он выступает за сборную Франции."
Они там что - в дупель все ебанутые? Взрослые мужики, зарабатывающие миллионы, ведут себя как 10-летние придурки.
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напомнил о своём существовании. я думал, что эта хуета уже не в помойке
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