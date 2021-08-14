Клопп: "Нам так долго этого не хватало"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от того, что теперь матчи снова проходят при заполненных стадионах.
Оглушительная поддержка "Кэрроу Роуд" не помогла "Норвичу" остановить одного из фаворитов сезона в матче первого тура Премьер-Лиги — "Ливерпуль" одержал победу 0:3 и увозит три очка с собой.
Клопп рад, что его команда выдержала враждебную атмосферу, и не придает большого значения изъянам, которые он увидел в игре "красных".
"Это было отлично. Ровно то, чего мы ожидали и чего нам так долго не хватало. Я аплодировал и фанатам "Норвича" тоже, потому что так приятно от возвращения фанатов, за кого бы они ни болели".
"Я мог видеть глаза игроков — им пришлось заново к этому привыкать. Каждый должен был заново привыкнуть к такой атмосфере".
"Нам нужно было приспособиться к сопернику и игре, и мы нашли способ сделать это. Это была очень профессиональная игра, и я рад этому. В нескольких эпизодах мы могли сыграть лучше, так что это не было идеально, но результат превыше всего", — сообщил Клопп Sky Sports.
14.08.2021 23:00
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Это касается только достойных фанатов Ливерпуль.
Нашем чате , порядок , без мата, уважение. 80% все ветераны , если
ты достойный чел , присоединяйся.
https://t.me/liverpoolfans95
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К новому году будут идти на 9 месте, скриньте!!!
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Какой же Клопп всёвидящий.
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КНЯЗЬ!!!
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ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
фанаты Норвича весь матч с головы до ног обоссывали скузнявых придурков и лично клопку, а этот очкастый вафлер говорит им спасибо, вот же куколд мазохист. Хотя чего ещё ждать от лгбт-активиста...
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