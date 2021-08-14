Клопп: "Нам так долго этого не хватало"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своей радостью от того, что теперь матчи снова проходят при заполненных стадионах.

Оглушительная поддержка "Кэрроу Роуд" не помогла "Норвичу" остановить одного из фаворитов сезона в матче первого тура Премьер-Лиги — "Ливерпуль" одержал победу 0:3 и увозит три очка с собой.

Клопп рад, что его команда выдержала враждебную атмосферу, и не придает большого значения изъянам, которые он увидел в игре "красных".

"Это было отлично. Ровно то, чего мы ожидали и чего нам так долго не хватало. Я аплодировал и фанатам "Норвича" тоже, потому что так приятно от возвращения фанатов, за кого бы они ни болели".

"Я мог видеть глаза игроков — им пришлось заново к этому привыкать. Каждый должен был заново привыкнуть к такой атмосфере".

"Нам нужно было приспособиться к сопернику и игре, и мы нашли способ сделать это. Это была очень профессиональная игра, и я рад этому. В нескольких эпизодах мы могли сыграть лучше, так что это не было идеально, но результат превыше всего", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool-95 15.08.2021 01:58 # liverpool-95
    Это касается только достойных фанатов Ливерпуль.

    Нашем чате , порядок , без мата, уважение. 80% все ветераны , если
    ты достойный чел , присоединяйся.

    https://t.me/liverpoolfans95

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  2. jirrort 14.08.2021 23:44 # jirrort
    К новому году будут идти на 9 месте, скриньте!!!

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  3. elprimer 14.08.2021 23:36 # elprimer
    Какой же Клопп всёвидящий.

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  4. liverpo0ol 14.08.2021 23:29 # liverpo0ol
    КНЯЗЬ!!!

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  5. true-manc 14.08.2021 23:09 # true-manc
    ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    фанаты Норвича весь матч с головы до ног обоссывали скузнявых придурков и лично клопку, а этот очкастый вафлер говорит им спасибо, вот же куколд мазохист. Хотя чего ещё ждать от лгбт-активиста...

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