Тухель считает "Челси" только четвертым фаворитом на победу в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что считает свою команду только четвертым фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Новый сезон Премьер-Лиги "Челси" начал с победы 3:0 над "Кристал Пэлас" в доминирующей манере, а к следующему матчу получит мощное подкрепление в лице Ромелу Лукаку.



Однако Тухель продолжает отмахиваться от ярлыка фаворита сезона, напоминая о позиции "синих" в прошлой кампании.



"Если честно, я рассматриваю нас только четвертым фаворитом. Заняв четвертое место, мы не можем быть главным фаворитом на следующий год. Мы должны сократить отставание от третьей команды, второй, первой. Во второй половине прошлого сезона нам удавалось это делать на протяжении отдельно взятых 90 минут, поэтому мы продолжим в том же духе".



"Это Премьер-Лига, тяжелое соревнование. Наша роль здесь — роль догоняющих, мы сокращаем отставание от "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



"Мы должны делать это неделя за неделей. Мы сделали хороший первый шаг, но мы не стесняемся говорить о том, что мы были четвертыми и должны приблизиться к трем командам, которые были выше нас".



"Мы выиграли Лигу Чемпионов, но мы выступали там в качестве андердога, и это другое соревнование. Мы играли на супервысоком уровне, поэтому у нас осталось ощущение, что победа была заслуженной".



"Но Премьер-Лига — это соревнование, где мы стали четвертыми, и даже для этого нам потребовалась помощь "Тоттенхэма" в последнем туре. Не нужно переводить нас в статус главного фаворита Премьер-Лиги из-за нашей победы в Лиге Чемпионов. Это тяжелейшая лига в мире, и нам нужно продолжать спокойно и упорно трудиться над тем, чтобы достигать высочайшего уровня на постоянной основе", — цитирует Тухеля Sky Sports.