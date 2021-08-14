"Ливерпуль" забил три безответных гола "Норвичу"
"Ливерпуль" взял старт в новом сезоне с выездной победы 0:3 над "Норвичем".
В стартовом составе "канареек" дебютировали взятый в аренду у "Челси" Билли Гилмор и купленный у "Вердера" Милот Рашица.
Впервые с октября прошлого года на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "красных" вышел Виргил Ван Дейк, составив пару центральных защитников с Жоэлем Матипом. Костас Цимикас заменил травмированного Энди Робертсона слева в обороне. Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара не успели восстановиться к субботе.
"Норвич" неплохо контролировали мяч в начале матча, но опаснее, конечно, смотрелся "Ливерпуль". На 11-й минуте Диогу Жота пробивал головой, однако голкипер хозяев Тим Крул перевел снаряд через перекладину.
На 20-й минуте "канарейки" впервые показали зубы. Тодд Кантуэлл выполнил заброс за спину Ван Дейку, что позволило Теему Пукки ворваться в штрафную по правому краю и пробить, но Алиссон отразил этот удар с острого угла.
Пристрелявшись, на 26-й минуте гости открыли счет. Мохамед Салах не смог укротить мяч после передачи Трента Александер-Арнольда, но получился отличный короткий пас на Жоту, который пробил в касание — 0:1.
После гола игра почти не изменилась. "Красные" искали шансы, чтобы удвоить счет и выглядели предпочтительнее, а "Норвич" в силу своих скромных возможностей изредка огрызался.
Со своей задачей "Ливерпуль" справился только на 65-й минуте, когда Салах подхватил мяч после заблокированного удара Садио Мане и сразу же вывел на свободные ворота едва появившегося на замену Роберто Фирмино — 0:2.
После второго гола хозяева приуныли и на 74-й минуте пропустили еще раз. Салах подхватил отбитый к границе штрафной мяч и нанес удар без промедления — 0:3.
На этом игра закончилась, а остаток матча запомнился лишь классным сейвом Алиссона после удара Бена Гибсона в упор.
"Ливерпуль" тоже крупно победил, но — в отличие от "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — сделал это на выезде, что придает ценности этим трем очкам.
"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче
14.08.2021 21:25
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Последние комментарии:
чемберлена убрали, вышел Фабиньо и центр сожрал. Просто проглотил, без суеты и беготни
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Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча "Норвич" 0-3 "Ливерпуль" по версии Sky Sports:
38 касаний мяча, 14 в чужой штрафной
3 созданных шанса, 2 ассиста
5 ударов, 2 в створ
2 обводки
Находится в двух мячах от 100 голов в Премьер-лиге
у Жопара сколько там голов в АПЛ или у него 100 обводок за 7 лет уехехехеехехехехехе
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Арсенал не последний - ура)
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Футболисты норвежского "Бранна" устроили оргию на газоне домашнего стадиона
12 футболистов норвежского клуба "Бранн", после 14 туров занимающего последнее место в родном чемпионате, устроили оргию прямо на газоне домашнего стадиона. Инцидент произошёл сразу после командного ужина и презентации новичков. Спортсмены вместе с четырьмя девушками в возрасте от 20 до 22 лет отправились на стадион.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали половые акты и пробежки по газону без одежды. Ребята отдыхали более пяти часов. Руководство "Бранна" пока не решило, какие санкции применить к футболистам, но сообщило, что они обязательно будут.
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Всех красных с победой!!!!Разочаровала реализация угловых и игра Чемберлена.
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Вот лузеркуйня, решили за императорами погнаться...ууу сука
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Салах не жадничал, что странно..
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Нововведение относительно вар видимо касается того, что его перестали использовать, похоже полевые судьи опять все решают сами. Это хорошо, но надо привыкнуть
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Ни одной ничьи за тур, эт конечно кек
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у Холланда 2 гола и 3 голевые
этот чувак стоит дороже неймара
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Идеальная игра для вкатки в сезон, как раз для набора формы, в августе надо добирать оставшееся и становиться на рельсы. Все здорово смотрелись, даже алиссону дали возможность себя проявить.
Норвич совсем не впечатлил, то ли ливерпуль так грамотно их закрыл, то ли канарейки так слабы, посмотрим.
Клопп топ
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С победой, мои "красные" братья! YNWA!
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если макак по 115 лямов покупают то сколько тогда стоит Салах, 5 сезон подряд держит уровень
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Помимо Ливера только Брайтон взял очки на выезде в этом туре, а так все победы хозяев. Вот она мощь домашних трибун.
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Давайте признаем, что Цимикас киборг-привозила
С Ван Дайком совсем другой галактический уровень надежности в обороне
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Валерчик как всегда накукарекал антипрогноз и съебался, молча читать фапл)
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1 выскочки 1 3
2 Ливерпуль 1 3
....
10 Мансити
Ухаххпхахах
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Шутки шутками, но аснл уже вне зоны вылета. Кололи лондона!
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А тем временем, Арсенал, под шумок поднялся на 4-ю строчку снизу.
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2 Ливерпуль 3-0 3
3 Чесли 3-0 3
Сезон только начался, потратили 100кк и все продолжают нюхать жеппу Ливерпуля
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