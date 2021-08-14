"Ливерпуль" забил три безответных гола "Норвичу"

Мохамед Салах и Роберто Фирмино "Ливерпуль" взял старт в новом сезоне с выездной победы 0:3 над "Норвичем".

В стартовом составе "канареек" дебютировали взятый в аренду у "Челси" Билли Гилмор и купленный у "Вердера" Милот Рашица.

Впервые с октября прошлого года на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "красных" вышел Виргил Ван Дейк, составив пару центральных защитников с Жоэлем Матипом. Костас Цимикас заменил травмированного Энди Робертсона слева в обороне. Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара не успели восстановиться к субботе.

"Норвич" неплохо контролировали мяч в начале матча, но опаснее, конечно, смотрелся "Ливерпуль". На 11-й минуте Диогу Жота пробивал головой, однако голкипер хозяев Тим Крул перевел снаряд через перекладину.

На 20-й минуте "канарейки" впервые показали зубы. Тодд Кантуэлл выполнил заброс за спину Ван Дейку, что позволило Теему Пукки ворваться в штрафную по правому краю и пробить, но Алиссон отразил этот удар с острого угла.

Пристрелявшись, на 26-й минуте гости открыли счет. Мохамед Салах не смог укротить мяч после передачи Трента Александер-Арнольда, но получился отличный короткий пас на Жоту, который пробил в касание — 0:1.

После гола игра почти не изменилась. "Красные" искали шансы, чтобы удвоить счет и выглядели предпочтительнее, а "Норвич" в силу своих скромных возможностей изредка огрызался.

Со своей задачей "Ливерпуль" справился только на 65-й минуте, когда Салах подхватил мяч после заблокированного удара Садио Мане и сразу же вывел на свободные ворота едва появившегося на замену Роберто Фирмино — 0:2.

После второго гола хозяева приуныли и на 74-й минуте пропустили еще раз. Салах подхватил отбитый к границе штрафной мяч и нанес удар без промедления — 0:3.

На этом игра закончилась, а остаток матча запомнился лишь классным сейвом Алиссона после удара Бена Гибсона в упор.

"Ливерпуль" тоже крупно победил, но — в отличие от "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — сделал это на выезде, что придает ценности этим трем очкам.

"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. superperez101 14.08.2021 21:54 # superperez101
    чемберлена убрали, вышел Фабиньо и центр сожрал. Просто проглотил, без суеты и беготни

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  2. slash-lfc 14.08.2021 21:54 # slash-lfc
    Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча "Норвич" 0-3 "Ливерпуль" по версии Sky Sports:

    38 касаний мяча, 14 в чужой штрафной
    3 созданных шанса, 2 ассиста
    5 ударов, 2 в створ
    2 обводки
    Находится в двух мячах от 100 голов в Премьер-лиге

    у Жопара сколько там голов в АПЛ или у него 100 обводок за 7 лет уехехехеехехехехехе

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  3. mixmaster 14.08.2021 21:47 # mixmaster
    Арсенал не последний - ура)

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  4. suddenly 14.08.2021 21:46 # suddenly
    Футболисты норвежского "Бранна" устроили оргию на газоне домашнего стадиона

    12 футболистов норвежского клуба "Бранн", после 14 туров занимающего последнее место в родном чемпионате, устроили оргию прямо на газоне домашнего стадиона. Инцидент произошёл сразу после командного ужина и презентации новичков. Спортсмены вместе с четырьмя девушками в возрасте от 20 до 22 лет отправились на стадион.

    Камеры видеонаблюдения зафиксировали половые акты и пробежки по газону без одежды. Ребята отдыхали более пяти часов. Руководство "Бранна" пока не решило, какие санкции применить к футболистам, но сообщило, что они обязательно будут.

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  5. merphi 14.08.2021 21:41 # merphi
    Всех красных с победой!!!!Разочаровала реализация угловых и игра Чемберлена.

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  6. thegodfather 14.08.2021 21:41 # thegodfather
    Вот лузеркуйня, решили за императорами погнаться...ууу сука

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  7. ian 14.08.2021 21:41 # ian
    Салах не жадничал, что странно..

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  8. liverfun 14.08.2021 21:39 # liverfun
    Нововведение относительно вар видимо касается того, что его перестали использовать, похоже полевые судьи опять все решают сами. Это хорошо, но надо привыкнуть

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  9. mufc1994 14.08.2021 21:34 # mufc1994
    Ни одной ничьи за тур, эт конечно кек

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  10. superperez101 14.08.2021 21:34 # superperez101
    у Холланда 2 гола и 3 голевые
    этот чувак стоит дороже неймара

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  11. liverfun 14.08.2021 21:34 # liverfun
    Идеальная игра для вкатки в сезон, как раз для набора формы, в августе надо добирать оставшееся и становиться на рельсы. Все здорово смотрелись, даже алиссону дали возможность себя проявить.
    Норвич совсем не впечатлил, то ли ливерпуль так грамотно их закрыл, то ли канарейки так слабы, посмотрим.
    Клопп топ

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  12. akadam 14.08.2021 21:33 # akadam
    С победой, мои "красные" братья! YNWA!

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  13. superperez101 14.08.2021 21:32 # superperez101
    если макак по 115 лямов покупают то сколько тогда стоит Салах, 5 сезон подряд держит уровень

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  14. brown-ale 14.08.2021 21:32 # brown-ale
    Помимо Ливера только Брайтон взял очки на выезде в этом туре, а так все победы хозяев. Вот она мощь домашних трибун.

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  15. alexander-arnold 14.08.2021 21:31 # alexander-arnold
    Давайте признаем, что Цимикас киборг-привозила

    С Ван Дайком совсем другой галактический уровень надежности в обороне

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  16. fanstevengerrard 14.08.2021 21:30 # fanstevengerrard
    Валерчик как всегда накукарекал антипрогноз и съебался, молча читать фапл)

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  17. alexander-arnold 14.08.2021 21:29 # alexander-arnold
    1 выскочки 1 3
    2 Ливерпуль 1 3
    ....
    10 Мансити


    Ухаххпхахах

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  18. electric 14.08.2021 21:29 # electric
    Шутки шутками, но аснл уже вне зоны вылета. Кололи лондона!

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  19. lovrentiy 14.08.2021 21:29 # lovrentiy
    А тем временем, Арсенал, под шумок поднялся на 4-ю строчку снизу.

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  20. slash-lfc 14.08.2021 21:28 # slash-lfc
    2 Ливерпуль 3-0 3
    3 Чесли 3-0 3

    Сезон только начался, потратили 100кк и все продолжают нюхать жеппу Ливерпуля

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