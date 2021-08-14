"Ливерпуль" забил три безответных гола "Норвичу"

"Ливерпуль" взял старт в новом сезоне с выездной победы 0:3 над "Норвичем".

В стартовом составе "канареек" дебютировали взятый в аренду у "Челси" Билли Гилмор и купленный у "Вердера" Милот Рашица.



Впервые с октября прошлого года на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "красных" вышел Виргил Ван Дейк, составив пару центральных защитников с Жоэлем Матипом. Костас Цимикас заменил травмированного Энди Робертсона слева в обороне. Джордан Хендерсон и Тиаго Алькантара не успели восстановиться к субботе.



"Норвич" неплохо контролировали мяч в начале матча, но опаснее, конечно, смотрелся "Ливерпуль". На 11-й минуте Диогу Жота пробивал головой, однако голкипер хозяев Тим Крул перевел снаряд через перекладину.



На 20-й минуте "канарейки" впервые показали зубы. Тодд Кантуэлл выполнил заброс за спину Ван Дейку, что позволило Теему Пукки ворваться в штрафную по правому краю и пробить, но Алиссон отразил этот удар с острого угла.



Пристрелявшись, на 26-й минуте гости открыли счет. Мохамед Салах не смог укротить мяч после передачи Трента Александер-Арнольда, но получился отличный короткий пас на Жоту, который пробил в касание — 0:1.



После гола игра почти не изменилась. "Красные" искали шансы, чтобы удвоить счет и выглядели предпочтительнее, а "Норвич" в силу своих скромных возможностей изредка огрызался.



Со своей задачей "Ливерпуль" справился только на 65-й минуте, когда Салах подхватил мяч после заблокированного удара Садио Мане и сразу же вывел на свободные ворота едва появившегося на замену Роберто Фирмино — 0:2.



После второго гола хозяева приуныли и на 74-й минуте пропустили еще раз. Салах подхватил отбитый к границе штрафной мяч и нанес удар без промедления — 0:3.



На этом игра закончилась, а остаток матча запомнился лишь классным сейвом Алиссона после удара Бена Гибсона в упор.



"Ливерпуль" тоже крупно победил, но — в отличие от "Манчестер Юнайтед" и "Челси" — сделал это на выезде, что придает ценности этим трем очкам.



"Норвич" — "Ливерпуль". Отчет о матче

