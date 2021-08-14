Сульшер: "Мы дали Погба свободу перемещений"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил игру полузащитника Поля Погба в матче Премьер-Лиги против "Лидса".
В субботу "Юнайтед" разгромил "Лидс" со счетом 5:1, а Погба стал всего лишь седьмым игроком и первым из своего клуба, отдавшим четыре результативные передачи в одном матче Премьер-Лиги.
Поль продемонстрировал отличную игру, несмотря на настойчивые спекуляции насчет своего будущего, и Сульшер видит в этом "хороший знак".
"У меня отличные отношения с Полем со времен, когда он был ребенком. Сегодня посыл был простым: "Иди и наслаждайся своей игрой". Мы просто дали ему свободу перемещений. Он мог идти за мячом, куда хотел".
"Все лучшие игроки хотят чувствовать, что в них верят. Поль — один из них, он может создать момент из ничего. Он так силен и так впечатлил меня своей физической готовностью. Это хороший знак", — сообщил Сульшер BT Sport.
14.08.2021 21:00
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