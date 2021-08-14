Сульшер: "Это настоящий "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что увидел "настоящий МЮ" в победном матче против "Лидса".

"Юнайтед" поприветствовал вернувшихся на "Олд Траффорд" фанатов яркой победой 5:1 в первом матче нового сезона Премьер-Лиги.



Сульшер испытал настоящий восторг от атмосферы переполненного стадиона и уверен, что это повлияло на его игроков.



"Это и есть "Манчестер Юнайтед". Это настоящий "Манчестер Юнайтед". Это тот "Манчестер Юнайтед", который я, например, рекламировал Эдинсону (Кавани), говоря, что он не может уйти после одного сезона без фанатов".



"Это была наэлектризованная, абсолютно волшебная атмосфера. Это многое значит для игроков".



"Невозможно воспроизвести такую атмосферу предматчевым разговором в раздевалке. Это лучшее ощущение в мире, когда ты забиваешь голы перед нашими фанатами".



"Нужно думать о следующем матче, но это было отличное начало. Именно такой я хочу видеть игру нашей команды — и не только против "Лидса". Я хочу, чтобы мы шли вперед, рисковали и демонстрировали хорошую физическую форму, хотя некоторые из этих игроков сыграли не больше 45 минут в предсезонный период", — цитирует Сульшера Sky Sports.