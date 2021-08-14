"Челси" разгромил "Кристал Пэлас"

"Челси" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с победы в доминирующей манере над "Кристал Пэлас" — 3:0.

Главный тренер "синих" Томас Тухель устроил дебют в Премьер-Лиге для 22-летнего Трево Чалобы, произведя пять изменений в старте относительно матча за Суперкубок Европы.



Из всех новичков "орлов" только защитник Марк Гехи, купленный как раз у "Челси", появился с первых минут.



"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся утюжить соперника. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Кристиан Пулишич пробил головой прямо в голкипера "Пэлас" Висенте Гуаиту.



Гости всей командой встали внутри или около своей штрафной, и преодолеть такой частокол ног было непросто. Хозяева не хватало мощного игрока впереди вроде Ромелу Лукаку.



Тем не менее, на 27-й минуте счет был открыт. Маркос Алонсо ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Синие" продолжили доминировать, следствием чего стал их второй гол на 40-й минуте. Мейсон Маунт прострелил с правого фланга, а Гуаита опередил Тимо Вернера и отбил мяч прямо на Пулишича, который без промедления поразил ворота — 2:0.



Во втором тайме "орлы" вроде бы отодвинули игру от своих ворот, а Уилфрид Заха даже имел неплохой момент, но его удар был заблокирован бросившимся под мяч Антонио Рюдигером.



А на 58-й минуте счет стал крупным. Чалоба отважился на дальний удар, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 3:0.



Заключительные полчаса матча прошли безмятежно для "Челси". "Синие" не перестали атаковать, но были уже не столь настойчивы, а "Пэлас" было нечем ответить.



"Челси" сыграл практически безупречно, ничего не позволив своему сопернику, который все еще приспосабливается к философии Патрика Виейра.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче