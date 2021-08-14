"Челси" разгромил "Кристал Пэлас"

Маркос Алонсо и Мейсон Маунт "Челси" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с победы в доминирующей манере над "Кристал Пэлас" — 3:0.

Главный тренер "синих" Томас Тухель устроил дебют в Премьер-Лиге для 22-летнего Трево Чалобы, произведя пять изменений в старте относительно матча за Суперкубок Европы.

Из всех новичков "орлов" только защитник Марк Гехи, купленный как раз у "Челси", появился с первых минут.

"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся утюжить соперника. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Кристиан Пулишич пробил головой прямо в голкипера "Пэлас" Висенте Гуаиту.

Гости всей командой встали внутри или около своей штрафной, и преодолеть такой частокол ног было непросто. Хозяева не хватало мощного игрока впереди вроде Ромелу Лукаку.

Тем не менее, на 27-й минуте счет был открыт. Маркос Алонсо ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Синие" продолжили доминировать, следствием чего стал их второй гол на 40-й минуте. Мейсон Маунт прострелил с правого фланга, а Гуаита опередил Тимо Вернера и отбил мяч прямо на Пулишича, который без промедления поразил ворота — 2:0.

Во втором тайме "орлы" вроде бы отодвинули игру от своих ворот, а Уилфрид Заха даже имел неплохой момент, но его удар был заблокирован бросившимся под мяч Антонио Рюдигером.

А на 58-й минуте счет стал крупным. Чалоба отважился на дальний удар, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 3:0.

Заключительные полчаса матча прошли безмятежно для "Челси". "Синие" не перестали атаковать, но были уже не столь настойчивы, а "Пэлас" было нечем ответить.

"Челси" сыграл практически безупречно, ничего не позволив своему сопернику, который все еще приспосабливается к философии Патрика Виейра.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. faridmyu90 14.08.2021 21:33 # faridmyu90
    Как же прекрасен апл наканецта началос новый сезон дождалис

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  2. roberto-89 14.08.2021 21:21 # roberto-89
    Всех с победой братишки ))) Костас просто космос в натуре , а еще Жота просто монстр , и Салах насильник пенсов )))))

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  3. mata05 14.08.2021 21:19 # mata05
    Епучий норидж под АПЛ хоть укрепил состав бы, а то как обычно с вылетят в первый год

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  4. dexter 14.08.2021 21:19 # dexter
    Цимикас лучший в матче.

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  5. dexter 14.08.2021 21:19 # dexter
    Даже Елагин обхуисосил Арсенал...

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  6. lfc-krr 14.08.2021 21:17 # lfc-krr
    Пока без ничьих! Без компромиссов!

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  7. electric 14.08.2021 21:15 # electric
    Алиссон лучший ГК

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  8. liverpo0ol 14.08.2021 21:15 # liverpo0ol
    эйййй бойййй ахахахахахха

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  9. liverpo0ol 14.08.2021 21:14 # liverpo0ol
    6ля Костас окуенен пока что

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  10. m-ballack 14.08.2021 21:14 # m-ballack
    Вагиф, если Сон не сделает минимум покер шитюкам, я твой ттнхем eбал)

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  11. dallaslp 14.08.2021 21:13 # dallaslp
    Месси не заявлен со Страсбургом((

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  12. sexan 14.08.2021 21:11 # sexan
    Разрушил.

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  13. roberto-89 14.08.2021 21:08 # roberto-89
    Салах насильник пенсят ухахахахахахаххахахахахаххахахахах

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  14. atilla1 14.08.2021 21:06 # atilla1
    Михуй не забудь про рекорд фараона

    маму твою ебал

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  15. b84 14.08.2021 21:05 # b84
    есть рекорд Салаха!!!!!

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  16. scauzer11 14.08.2021 21:04 # scauzer11
    Фараон!!!

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  17. superperez101 14.08.2021 21:03 # superperez101
    У кого ещё Салах капитан - всех поздравляю

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  18. true-manc 14.08.2021 21:03 # true-manc
    СУЛТАН!!!

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  19. roberto-89 14.08.2021 21:03 # roberto-89
    Получайте голасо голасо от великого Салаха )))) лучший в мире )))

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  20. alexomck 14.08.2021 21:03 # alexomck
    Салах - Император, насильник пенсов:)

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