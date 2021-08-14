"Челси" разгромил "Кристал Пэлас"
"Челси" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с победы в доминирующей манере над "Кристал Пэлас" — 3:0.
Главный тренер "синих" Томас Тухель устроил дебют в Премьер-Лиге для 22-летнего Трево Чалобы, произведя пять изменений в старте относительно матча за Суперкубок Европы.
Из всех новичков "орлов" только защитник Марк Гехи, купленный как раз у "Челси", появился с первых минут.
"Челси" сразу же забрал мяч под свой контроль и принялся утюжить соперника. Первый опасный момент возник на 10-й минуте, когда Кристиан Пулишич пробил головой прямо в голкипера "Пэлас" Висенте Гуаиту.
Гости всей командой встали внутри или около своей штрафной, и преодолеть такой частокол ног было непросто. Хозяева не хватало мощного игрока впереди вроде Ромелу Лукаку.
Тем не менее, на 27-й минуте счет был открыт. Маркос Алонсо ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Синие" продолжили доминировать, следствием чего стал их второй гол на 40-й минуте. Мейсон Маунт прострелил с правого фланга, а Гуаита опередил Тимо Вернера и отбил мяч прямо на Пулишича, который без промедления поразил ворота — 2:0.
Во втором тайме "орлы" вроде бы отодвинули игру от своих ворот, а Уилфрид Заха даже имел неплохой момент, но его удар был заблокирован бросившимся под мяч Антонио Рюдигером.
А на 58-й минуте счет стал крупным. Чалоба отважился на дальний удар, и после отскока от штанги мяч оказался в воротах — 3:0.
Заключительные полчаса матча прошли безмятежно для "Челси". "Синие" не перестали атаковать, но были уже не столь настойчивы, а "Пэлас" было нечем ответить.
"Челси" сыграл практически безупречно, ничего не позволив своему сопернику, который все еще приспосабливается к философии Патрика Виейра.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
14.08.2021 18:55
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Последние комментарии:
Как же прекрасен апл наканецта началос новый сезон дождалис
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Всех с победой братишки ))) Костас просто космос в натуре , а еще Жота просто монстр , и Салах насильник пенсов )))))
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Епучий норидж под АПЛ хоть укрепил состав бы, а то как обычно с вылетят в первый год
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Цимикас лучший в матче.
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Даже Елагин обхуисосил Арсенал...
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Пока без ничьих! Без компромиссов!
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Алиссон лучший ГК
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эйййй бойййй ахахахахахха
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6ля Костас окуенен пока что
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Вагиф, если Сон не сделает минимум покер шитюкам, я твой ттнхем eбал)
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Месси не заявлен со Страсбургом((
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Разрушил.
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Салах насильник пенсят ухахахахахахаххахахахахаххахахахах
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Михуй не забудь про рекорд фараона
маму твою ебал
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есть рекорд Салаха!!!!!
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Фараон!!!
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У кого ещё Салах капитан - всех поздравляю
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СУЛТАН!!!
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Получайте голасо голасо от великого Салаха )))) лучший в мире )))
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Салах - Император, насильник пенсов:)
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