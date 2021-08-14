Клопп: "Не понимаю трат "Сити" — у них нет ограничений"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает чрезвычайной активности "Манчестер Сити" на трансферном рынке.

При Хосепе Гвардиоле "Сити" всегда был активным игроком на трансферном рынке, но этим летом "горожане" превзошли себя, купив Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов и собираясь потратить еще больше на Харри Кейна.



Клопп недоумевает, как "Сити" это удается в разгар глобального кризиса, и признает, что "Ливерпуль" существует в другой финансовой реальности.



"Если Харри действительно перейдет в "Манчестер Сити", это не сделает их хуже, так что это невероятно. "Сити" и так выиграл лигу в прошлом году, но не совсем таким образом, как они хотели".



"В футболе есть много различных путей. Я совершенно не критикую их. Я просто не понимаю этого на 100 процентов. Не понимаю, как это возможно, но они все же делают это. Такова ситуация. Для нас это невозможно".



"Я не такой, чтобы говорить: "Мне нужен тот или этот". Моя задача — работать с имеющимися игроками, и я обожаю это делать. Я обожаю каждую секунду. Мы постараемся побеждать с тем, что у нас есть. Существуют различные способы побеждать в футболе".



"Мы не можем сравнивать себя с другими клубами, потому что у тех нет ограничений. У нас есть ограничения. Но нам все равно удавалось добиваться побед в предыдущие годы. Мы должны постараться сделать это снова и не искать оправданий".



"Если мы не выиграли матч, то не не потому, что мы не купили того или этого. Мы хотим использовать свои ресурсы. Это страсть, хороший стиль, желание и четкий план. Вот наш футбол. Посмотрим, правильный ли это путь. Мы не можем тратить деньги, которых у нас нет — возможно, другие могут", — цитирует Клоппа The Telegraph.