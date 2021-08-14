Клопп: "Не понимаю трат "Сити" — у них нет ограничений"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не понимает чрезвычайной активности "Манчестер Сити" на трансферном рынке.

При Хосепе Гвардиоле "Сити" всегда был активным игроком на трансферном рынке, но этим летом "горожане" превзошли себя, купив Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов и собираясь потратить еще больше на Харри Кейна.

Клопп недоумевает, как "Сити" это удается в разгар глобального кризиса, и признает, что "Ливерпуль" существует в другой финансовой реальности.

"Если Харри действительно перейдет в "Манчестер Сити", это не сделает их хуже, так что это невероятно. "Сити" и так выиграл лигу в прошлом году, но не совсем таким образом, как они хотели".

"В футболе есть много различных путей. Я совершенно не критикую их. Я просто не понимаю этого на 100 процентов. Не понимаю, как это возможно, но они все же делают это. Такова ситуация. Для нас это невозможно".

"Я не такой, чтобы говорить: "Мне нужен тот или этот". Моя задача — работать с имеющимися игроками, и я обожаю это делать. Я обожаю каждую секунду. Мы постараемся побеждать с тем, что у нас есть. Существуют различные способы побеждать в футболе".

"Мы не можем сравнивать себя с другими клубами, потому что у тех нет ограничений. У нас есть ограничения. Но нам все равно удавалось добиваться побед в предыдущие годы. Мы должны постараться сделать это снова и не искать оправданий".

"Если мы не выиграли матч, то не не потому, что мы не купили того или этого. Мы хотим использовать свои ресурсы. Это страсть, хороший стиль, желание и четкий план. Вот наш футбол. Посмотрим, правильный ли это путь. Мы не можем тратить деньги, которых у нас нет — возможно, другие могут", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 3378

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pan1ka 14.08.2021 21:26 # pan1ka
    заранее стелит

    (ответить)

  2. mancityman 14.08.2021 20:34 # mancityman
    Портовый хуесос, типичный, нищий, чмошник

    (ответить)

  3. fedar85 14.08.2021 19:45 # fedar85
    Он тогда не понимал, как Юнайтед покупает, сейчас не понимает, как Сити это делает. КУКОЛД - что еще можно сказать...

    (ответить)

  4. electric 14.08.2021 19:31 # electric
    КНЯЗЬ!!!

    (ответить)

  5. dmitkhar 14.08.2021 19:13 # dmitkhar
    Ты скот фрицовскмй скм брал пачками игроков а терь ноет

    (ответить)

  6. meshuggah 14.08.2021 18:55 # meshuggah
    Опять он ноет

    (ответить)

  7. jirrort 14.08.2021 18:53 # jirrort
    Заебал уже этот очкастый хуй

    (ответить)

  8. true-manc 14.08.2021 18:16 # true-manc
    Сити, в отличие от портовой помойки, тратит честно заработанные деньги, т.к. регулярно выигрывает трофеи. У Пепа за 5 лет работы в Манчестере 3 АПЛ, Кубок Англии, 4 Кубка Лиги, 2 Суперкубка, а вот у дырявого очкастого петуха лгбт-активиста клопки за 6 лет лишь позорная обспермленная картонка и случайная ЛЧ, поэтому скорее непонятно, на каких деньги портовые ху*сосы умудряются закупаться всяким говном вроде Чемберлена, Кейта, Конате и т.д. У нас же вливания шейхов на трансферы Агуэро, Сильвы и ЯЯ Туре еще давно отбились Кубком в 2011-м и чемпионством в 2012-м, только колбасные недоумки этого не понимают.

    (ответить)

  9. alexomck 14.08.2021 18:15 # alexomck
    иди в ПСГ какой-нибудь уже, достал чужие деньги считать.

    (ответить)

  10. mancunia-planet 14.08.2021 18:08 # mancunia-planet
    Всё просто
    Просто всё

    (ответить)

  11. slash-lfc 14.08.2021 18:01 # slash-lfc
    Бомжи портовые

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: