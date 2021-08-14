Бен Дэвис близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед"
Защитник "Ливерпуля" Бен Дэвис близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.
Дэвис присоединился к "Ливерпулю" только в январе, в разгар эпидемии травм на "Энфилде", будучи купленным у "Престона" за 2 миллиона фунтов.
Бен до сих пор не сыграл ни минуты за "красных", а теперь его дебют будет отложен еще минимум на год, сообщает Sky Sports.
Выздоровление Виргила Ван Дейка с Джо Гомесом и покупка Ибраимы Конате вселили в главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа уверенность, чтобы дать добро на командировку Дэвиса в Шеффилд.
26-летний англичанин, которым в предыдущие недели интересовались "Селтик", "Бернли" и "Борнмут", принесет "Ливерпулю" хороший бонус, если поможет "клинкам" вернуться в Премьер-Лигу.
Источник добавляет, что в опции последующего выкупа Дэвиса "Шеффилду" было отказано.
14.08.2021 17:00
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