Защитник "Ливерпуля" Бен Дэвис близок к переходу в "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

Дэвис присоединился к "Ливерпулю" только в январе, в разгар эпидемии травм на "Энфилде", будучи купленным у "Престона" за 2 миллиона фунтов.



Бен до сих пор не сыграл ни минуты за "красных", а теперь его дебют будет отложен еще минимум на год, сообщает Sky Sports.



Выздоровление Виргила Ван Дейка с Джо Гомесом и покупка Ибраимы Конате вселили в главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа уверенность, чтобы дать добро на командировку Дэвиса в Шеффилд.



26-летний англичанин, которым в предыдущие недели интересовались "Селтик", "Бернли" и "Борнмут", принесет "Ливерпулю" хороший бонус, если поможет "клинкам" вернуться в Премьер-Лигу.



Источник добавляет, что в опции последующего выкупа Дэвиса "Шеффилду" было отказано.