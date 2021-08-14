"Юнайтед" начал сезон, разгромив "Лидс"
"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон с крупной победы 5:1 над "Лидсом" перед переполненным "Олд Траффорд".
Дорогостоящий Джейдон Санчо не попал в стартовый состав "красных дьяволов", зато с первых минут появились Давид Де Хеа, Даниэль Джеймс и Мейсон Гринвуд.
Новичок "белых" Хуниор Фирпо тоже начал матч в запасе. Диего Льоренте в заявку не попал из-за травмы.
В начале матча себя пару раз проявил Гринвуд, который сперва подставил ногу под пас назад от защитника голкиперу и вынудил последнего совершить отличный сейв. Затем Мейсон вывел на удар Поля Погба, а тот заложил финт и пробил мимо.
Постепенно "Лидс" стал втягиваться в игру, начал пристреливаться, но как раз в этот момент хозяева открыли счет. Погба в касание сделал мягкий заброс по центру на Бруну Фернандеша, который опустил мяч в ноги и поразил ворота — 1:0.
В остатке первого тайма "Юнайтед" уверенно контролировал игру, а едва начался второй, как Люк Эйлинг потрясающим дальним ударом восстановил равновесие — 1:1.
Впрочем, это равновесие сохранялось недолго. На 52-й минуте Гринвуд удрал по левому флангу от Паскаля Стрейка, после чего направил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:1.
Спустя еще две минуты Фернандеш на смене курса избавился от опеки вышедшего на замену Фирпо и нанес удар из пределов штрафной. Эйлинг вроде бы остановил мяч, но тот уже пересек линию ворот — 3:1.
Хозяев было уже не остановить, а гости совсем поникли и на 60-й минуте пропустили еще раз. Виктор Линделеф со своей половины поля забросил мяч вперед на рывок Фернандеша, а тот, избежав офсайда, пробил в касание — 4:1.
Прошло восемь минут, и "белые" пропустил в пятый раз. С четвертой результативной передачи Погба за матч отличился Фред — 5:1. Бразилец в касание замкнул прострел партнера с левого фланга.
Далее игра стала затухать. Лишь Рафинья в концовке упустил возможность сократить разницу в счете.
Когда у Погба и Фернандеша идет игра, любому сопернику придется несладко — особенно вроде "Лидса", который не привык глубоко садиться в оборону. "Юнайтед" одержал яркую победу и задал тон сезону.
"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче
14.08.2021 16:20
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Последние комментарии:
Вийера даже до нового года не доработает, вангую, как он в ницце сосал, тут его вообще развоплотят в аплочке
(ответить)
Здарова пацаны. С победой фанов МЮ. МЮ изнасиловал Лидс, теперь наши оторвутся на паласе?
(ответить)
Алга Челсей!
(ответить)
Хорошее начало
Всех адекватных пенсов и колбасников - с победой!
(ответить)
Это ещё ж кавани не было, короче запас серьёзный у команды
(ответить)
Вперед Челси!!!
(ответить)
А что у пенсов, Чилуэлл и Джеймс устали после Евро?
(ответить)
Долбоёбам дали повод всего два сезона вычислять миллиметровые оффсайды. Теперь они им везде мерещатся, несмотря на то, что судьям дали рекомендации судить спорные моменты в пользу атакующей команды.
(ответить)
Кстати, дегей даже в таком матче умудрился пустить в очко. Давно пора сливать его в пользу Хендерсона.
(ответить)
Лучшие ЦФ ЧШ: Айвен Тони и Адас Армстронг:
Оба из молодёжки НЮ
(ответить)
Ну не плохо, всех с победой! Но концовку доиграли, можно было еще хоть 1 накинуть. Выходит Марс и Саня и че вот тупить? Ты вышел на 15 мин - беги, рви.
(ответить)
Таких только и могут громить.
(ответить)
нормуль:
https://www.youtube.com/watch?v=yzuV-o_KbPU
(ответить)
...команда развивается - у МУ лучшая полузащита в лиге:
хочешь играй на Бруну, хочешь на Погбу, не хочешь - тогда даже Фредди забьёт...
(ответить)
Капец всеми гонимые xyecocы радужные гейгуннеры завидуют манкам. Те то так не опозорились.
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Вот это я понимаю топ клуб, середняков раздирают на классе. Увы но Арсеналу 3,14зда. Его уровень это в лучшем случае АВ и Ньюкасл.
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Хорошее начало, сыгранности стало больше это хорошо, поглядим что против автобусов будут делать.
(ответить)
КОЖАНЫ!!!
(ответить)
Стартанули нормально
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14.08.2021 15:07 #
fanstevengerrard
Сука в последний момент этого дельфинного хуесоса с капитана убрал и он забил.
Источник: http://fapl.ru/posts/87687/?c=1
ахахахахаа, как же обоссан портовый выродок
Источник: http://fapl.ru/posts/87687/?c=1#c7394474
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