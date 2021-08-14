"Юнайтед" начал сезон, разгромив "Лидс"

Бруну Фернандеш и Поль Погба "Манчестер Юнайтед" начал новый сезон с крупной победы 5:1 над "Лидсом" перед переполненным "Олд Траффорд".

Дорогостоящий Джейдон Санчо не попал в стартовый состав "красных дьяволов", зато с первых минут появились Давид Де Хеа, Даниэль Джеймс и Мейсон Гринвуд.

Новичок "белых" Хуниор Фирпо тоже начал матч в запасе. Диего Льоренте в заявку не попал из-за травмы.

В начале матча себя пару раз проявил Гринвуд, который сперва подставил ногу под пас назад от защитника голкиперу и вынудил последнего совершить отличный сейв. Затем Мейсон вывел на удар Поля Погба, а тот заложил финт и пробил мимо.

Постепенно "Лидс" стал втягиваться в игру, начал пристреливаться, но как раз в этот момент хозяева открыли счет. Погба в касание сделал мягкий заброс по центру на Бруну Фернандеша, который опустил мяч в ноги и поразил ворота — 1:0.

В остатке первого тайма "Юнайтед" уверенно контролировал игру, а едва начался второй, как Люк Эйлинг потрясающим дальним ударом восстановил равновесие — 1:1.

Впрочем, это равновесие сохранялось недолго. На 52-й минуте Гринвуд удрал по левому флангу от Паскаля Стрейка, после чего направил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:1.

Спустя еще две минуты Фернандеш на смене курса избавился от опеки вышедшего на замену Фирпо и нанес удар из пределов штрафной. Эйлинг вроде бы остановил мяч, но тот уже пересек линию ворот — 3:1.

Хозяев было уже не остановить, а гости совсем поникли и на 60-й минуте пропустили еще раз. Виктор Линделеф со своей половины поля забросил мяч вперед на рывок Фернандеша, а тот, избежав офсайда, пробил в касание — 4:1.

Прошло восемь минут, и "белые" пропустил в пятый раз. С четвертой результативной передачи Погба за матч отличился Фред — 5:1. Бразилец в касание замкнул прострел партнера с левого фланга.

Далее игра стала затухать. Лишь Рафинья в концовке упустил возможность сократить разницу в счете.

Когда у Погба и Фернандеша идет игра, любому сопернику придется несладко — особенно вроде "Лидса", который не привык глубоко садиться в оборону. "Юнайтед" одержал яркую победу и задал тон сезону.

"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 16:20

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 14.08.2021 16:58 # mufc1994
    Вийера даже до нового года не доработает, вангую, как он в ницце сосал, тут его вообще развоплотят в аплочке

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  2. sexan 14.08.2021 16:58 # sexan
    Здарова пацаны. С победой фанов МЮ. МЮ изнасиловал Лидс, теперь наши оторвутся на паласе?

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  3. chelsea-69 14.08.2021 16:58 # chelsea-69
    Алга Челсей!

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  4. jokerz 14.08.2021 16:56 # jokerz
    Хорошее начало

    Всех адекватных пенсов и колбасников - с победой!

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  5. mufc1994 14.08.2021 16:54 # mufc1994
    Это ещё ж кавани не было, короче запас серьёзный у команды

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  6. skydreams 14.08.2021 16:53 # skydreams
    Вперед Челси!!!

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  7. sausage 14.08.2021 16:50 # sausage
    А что у пенсов, Чилуэлл и Джеймс устали после Евро?

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  8. sausage 14.08.2021 16:44 # sausage
    Долбоёбам дали повод всего два сезона вычислять миллиметровые оффсайды. Теперь они им везде мерещатся, несмотря на то, что судьям дали рекомендации судить спорные моменты в пользу атакующей команды.

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  9. chelsea88 14.08.2021 16:42 # chelsea88
    Кстати, дегей даже в таком матче умудрился пустить в очко. Давно пора сливать его в пользу Хендерсона.

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  10. shearer1 14.08.2021 16:38 # shearer1
    Лучшие ЦФ ЧШ: Айвен Тони и Адас Армстронг:
    Оба из молодёжки НЮ

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  11. leojkee 14.08.2021 16:36 # leojkee
    Ну не плохо, всех с победой! Но концовку доиграли, можно было еще хоть 1 накинуть. Выходит Марс и Саня и че вот тупить? Ты вышел на 15 мин - беги, рви.

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  12. chelsea-super 14.08.2021 16:35 # chelsea-super
    Таких только и могут громить.

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  13. kukuruzzo 14.08.2021 16:35 # kukuruzzo
    нормуль:
    https://www.youtube.com/watch?v=yzuV-o_KbPU

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  14. shearer1 14.08.2021 16:35 # shearer1
    ...команда развивается - у МУ лучшая полузащита в лиге:
    хочешь играй на Бруну, хочешь на Погбу, не хочешь - тогда даже Фредди забьёт...

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  15. chelsea88 14.08.2021 16:32 # chelsea88
    Капец всеми гонимые xyecocы радужные гейгуннеры завидуют манкам. Те то так не опозорились.

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  16. kanoniru-poker 14.08.2021 16:31 # kanoniru-poker
    Вот это я понимаю топ клуб, середняков раздирают на классе. Увы но Арсеналу 3,14зда. Его уровень это в лучшем случае АВ и Ньюкасл.

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  17. nemovista 14.08.2021 16:31 # nemovista
    Хорошее начало, сыгранности стало больше это хорошо, поглядим что против автобусов будут делать.

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  18. true-manc 14.08.2021 16:31 # true-manc
    КОЖАНЫ!!!

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  19. mancunia-planet 14.08.2021 16:30 # mancunia-planet
    Стартанули нормально

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  20. c-h-e-l-s-i-best 14.08.2021 16:29 # c-h-e-l-s-i-best
    14.08.2021 15:07 #
    fanstevengerrard

    Сука в последний момент этого дельфинного хуесоса с капитана убрал и он забил.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87687/?c=1

    ахахахахаа, как же обоссан портовый выродок

    Источник: http://fapl.ru/posts/87687/?c=1#c7394474

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