"Юнайтед" начал сезон, разгромив "Лидс"

"Манчестер Юнайтед" начал новый сезон с крупной победы 5:1 над "Лидсом" перед переполненным "Олд Траффорд".

Дорогостоящий Джейдон Санчо не попал в стартовый состав "красных дьяволов", зато с первых минут появились Давид Де Хеа, Даниэль Джеймс и Мейсон Гринвуд.



Новичок "белых" Хуниор Фирпо тоже начал матч в запасе. Диего Льоренте в заявку не попал из-за травмы.



В начале матча себя пару раз проявил Гринвуд, который сперва подставил ногу под пас назад от защитника голкиперу и вынудил последнего совершить отличный сейв. Затем Мейсон вывел на удар Поля Погба, а тот заложил финт и пробил мимо.



Постепенно "Лидс" стал втягиваться в игру, начал пристреливаться, но как раз в этот момент хозяева открыли счет. Погба в касание сделал мягкий заброс по центру на Бруну Фернандеша, который опустил мяч в ноги и поразил ворота — 1:0.



В остатке первого тайма "Юнайтед" уверенно контролировал игру, а едва начался второй, как Люк Эйлинг потрясающим дальним ударом восстановил равновесие — 1:1.



Впрочем, это равновесие сохранялось недолго. На 52-й минуте Гринвуд удрал по левому флангу от Паскаля Стрейка, после чего направил мяч в дальний нижний угол ворот — 2:1.



Спустя еще две минуты Фернандеш на смене курса избавился от опеки вышедшего на замену Фирпо и нанес удар из пределов штрафной. Эйлинг вроде бы остановил мяч, но тот уже пересек линию ворот — 3:1.



Хозяев было уже не остановить, а гости совсем поникли и на 60-й минуте пропустили еще раз. Виктор Линделеф со своей половины поля забросил мяч вперед на рывок Фернандеша, а тот, избежав офсайда, пробил в касание — 4:1.



Прошло восемь минут, и "белые" пропустил в пятый раз. С четвертой результативной передачи Погба за матч отличился Фред — 5:1. Бразилец в касание замкнул прострел партнера с левого фланга.



Далее игра стала затухать. Лишь Рафинья в концовке упустил возможность сократить разницу в счете.



Когда у Погба и Фернандеша идет игра, любому сопернику придется несладко — особенно вроде "Лидса", который не привык глубоко садиться в оборону. "Юнайтед" одержал яркую победу и задал тон сезону.



"Манчестер Юнайтед" — "Лидс". Отчет о матче