"Реал" отрицает, что собирается вступить в Премьер-Лигу
"Реал" опроверг слухи о том, что задумывается о вступлении в английскую Премьер-Лигу.
По информации испанской газеты Mundo Deportivo, президент "Реала" Флорентино Перес устал от постоянных нападок со стороны босса Ла Лиги Хавьера Тебаса, в связи с чем уже несколько недель изучает возможность перевода своего клуба в другую лигу.
Сообщалось, что Перес присматривается к Серии А и Бундеслиге, но его наиболее предпочтительный вариант — Премьер-Лига.
В ответ на эту публикацию клуб из Мадрида выпустил официальное заявление, назвав "абсурдным и невозможным" свой уход из Ла Лиги.
14.08.2021 16:00
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Последние комментарии:
Чё за бред вобще, ёбнулись все в эту "пандемию"
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Интересно если вылетит из АПЛ то куда отправиться. Чемпионшип другая организация. В Секунду Тебас не пустит.
Если это правда и такое возможно, то Суперлига и не нужна.
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Да кому нужны эти пи*рилы в АПЛ? Портовых ху*сосов и так всем хватает.
А Шломо Переса вообще давно повесить надо за его суперлиговский шабаш.
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Реал в АПЛ ,Арсенал в Чемпионшип и все счастливы
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