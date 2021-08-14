"Реал" отрицает, что собирается вступить в Премьер-Лигу

Флорентино Перес "Реал" опроверг слухи о том, что задумывается о вступлении в английскую Премьер-Лигу.

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, президент "Реала" Флорентино Перес устал от постоянных нападок со стороны босса Ла Лиги Хавьера Тебаса, в связи с чем уже несколько недель изучает возможность перевода своего клуба в другую лигу.

Сообщалось, что Перес присматривается к Серии А и Бундеслиге, но его наиболее предпочтительный вариант — Премьер-Лига.

В ответ на эту публикацию клуб из Мадрида выпустил официальное заявление, назвав "абсурдным и невозможным" свой уход из Ла Лиги.


Метки Ла Лига, Премьер-Лига, Реал

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 14.08.2021 16:42 # mancunia-planet
    Чё за бред вобще, ёбнулись все в эту "пандемию"

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  2. nazar07 14.08.2021 16:17 # nazar07
    Интересно если вылетит из АПЛ то куда отправиться. Чемпионшип другая организация. В Секунду Тебас не пустит.
    Если это правда и такое возможно, то Суперлига и не нужна.

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  3. true-manc 14.08.2021 16:16 # true-manc
    Да кому нужны эти пи*рилы в АПЛ? Портовых ху*сосов и так всем хватает.
    А Шломо Переса вообще давно повесить надо за его суперлиговский шабаш.

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  4. jirrort 14.08.2021 16:13 # jirrort
    Реал в АПЛ ,Арсенал в Чемпионшип и все счастливы

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