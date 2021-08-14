"Реал" отрицает, что собирается вступить в Премьер-Лигу

"Реал" опроверг слухи о том, что задумывается о вступлении в английскую Премьер-Лигу.

По информации испанской газеты Mundo Deportivo, президент "Реала" Флорентино Перес устал от постоянных нападок со стороны босса Ла Лиги Хавьера Тебаса, в связи с чем уже несколько недель изучает возможность перевода своего клуба в другую лигу.



Сообщалось, что Перес присматривается к Серии А и Бундеслиге, но его наиболее предпочтительный вариант — Премьер-Лига.



В ответ на эту публикацию клуб из Мадрида выпустил официальное заявление, назвав "абсурдным и невозможным" свой уход из Ла Лиги.