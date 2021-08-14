"Юнайтед" подтвердил покупку Варана

Рафаэль Варан "Манчестер Юнайтед" , наконец, завершил приобретение защитника "Реала" Рафаэля Варана.

О достигнутой договоренности с "Реалом" насчет трансфера Варана "Юнайтед" объявил еще 26 июля. Ожидалось, что новый сезон Рафаэль начнет в качестве игрока "красных дьяволов".

Однако из-за из-за некоторых малозначительных формальностей возникла задержка, и "Юнайтед" подтвердил приобретение Варана перед самым началом своего первого матча в сезоне — против "Лидса".

28-летний француз, заключивший контракт до 2025 года, обошелся "дьяволам" в 34 миллиона фунтов. В будущем за счет бонусов компенсация "Реалу" может вырасти до 42 млн. фунтов.

Варан перешел в "Юнайтед" после 10 сезонов в "Реале", с которым он выиграл три титула Ла Лиги и четыре трофея Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" — один из самых легендарных клубов в мире, и я не мог отвергнуть возможность перейти сюда и выступать в Премьер-Лиге".

"Я хочу еще многого достичь в своей карьере, и я знаю, что перехожу в команду, полную отличных игроков, обладающих одинаковым стремлением выигрывать матчи и трофеи. Поговорив с тренером, я смог увидеть их прогресс в последние сезоны. Я присоединился к команде, готовой выступать на высочайшем уровне".

"Я хочу проявить себя здесь, и я сделаю все возможное, чтобы оставить свой след в богатой истории этого клуба", — сообщил Варан.

Рафаэль Варан


Метки Варан, Манчестер Юнайтед, Реал, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 14.08.2021 15:25 # manutd-20champ
    удачи и новых достижений.

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  2. kukuruzzo 14.08.2021 15:11 # kukuruzzo
    Вот уже сурьёзно

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  3. mancunia-planet 14.08.2021 15:03 # mancunia-planet
    Неплохо

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  4. imf-tau 14.08.2021 15:03 # imf-tau
    Надо признать, топ пиар от Глейзеров - перед матчем, трибуны в экстазе на вид.

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