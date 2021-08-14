Смит: "Докажем, что мы не команда одного игрока"

Наставник "Астон Виллы" Дин Смит заявил, что его подопечные сыты по горло ярлыком "команды одного игрока".

На прошлой неделе "Вилла" продала в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов плеймейкера Джека Грилиша, который был капитаном и лучшим игроком команды Смита.



Несмотря на то, что игра бирмингемской команды имела большую зависимость от Грилиша, Смит намерен доказать, что уход Джека — это не трагедия.



"Мы очень мотивированы желанием доказать неправоту людей. Мы знаем, каким уникальным игроком и какой личностью обладали в лице Джека, но ведь кто-нибудь должен был отдавать ему мяч. Он не мог делать этого сам".



"Наверное, некоторых игроков расстраивало, когда нас называли командой одного игрока. Если Джека купили за 100 миллионов фунтов, значит он особенный игрок, но мы — это не только Джек, и теперь наша задача в том, чтобы доказать это", — цитирует Смита Daily Mail.