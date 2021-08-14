Каррагер: "Другие команды увидели слабое место Бена Уайта"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что поражение 2:0 от "Брентфорда" обнаружило слабое место в игре защитника "Арсенала" Бена Уайта.

В своем дебютном матче за "Арсенал" Уайт, купленный у "Брайтона" за 50 миллионов фунтов, показал очень невыразительную игру. Бен нередко оказывался бессилен перед длинными забросами мяча, как, например, в эпизоде со вторым голом "пчел".



Каррагер ожидает, что теперь другие команды Премьер-Лиги будут активно это использовать против 23-летнего англичанина.



"Его купили за большие деньги, и ты желаешь ему удачи, но до перехода в "Арсенал" его на протяжении 12-18 месяцев сватали в "Ливерпуль", а я думал про себя: "Я бы не хотел, чтобы он перешел в "Ливерпуль".



"Когда он играл в тройке защитников в "Брайтоне", рядом с ним были два гиганта, Уэбстер и Данк. У тебя не было особых проблем при стандартах и длинных забросах, и ты мог показать свое умение обращаться с мячом".



"Но когда ты играешь в два центральных защитника, они оба должны быть хороши в воздухе. Я знаю это по себе, потому что я не мог доминировать в воздухе. Это делал Сами Хююпия, я же выигрывал от силы 60-70 процентов верховых единоборств".



"Во время трансляции я сказал, что ему нужно быть умнее. Я имею ввиду навык использовать свое тело и предвидеть траекторию мяча, но он молодой игрок".



"Он не станет выше, поэтому ему придется иметь дело с этой проблемой. Люди посмотрят этот матч и подумают: "Мы просто будем выполнять длинные забросы на голову Бена Уайта". И это даст свои плоды, как мы убедились сегодня вечером".



"Поэтому ему нужно кого-нибудь поставить перед собой или стать сильнее и умнее в своих движениях", — сообщил Каррагер в эфире.