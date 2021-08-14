Терри хочет, чтобы Канте получил "Золотой мяч"

Легенда "Челси" Джон Терри хочет, чтобы следующий "Золотой мяч" достался полузащитнику "синих" Нголо Канте.

В минувшую среду Канте пополнил свой трофейный кабинет, поучаствовав в победе над "Вильярреалом" в матче за Суперкубок Европы.



Терри просто восхищается Нголо и считает, что 30-летний француз не получает достаточной похвалы.



"Один Канте стоит 11 игроков. То, что он делает, часто не бывает заметно. Он настоящий игрок топ-уровня".



"Я был бы счастлив увидеть, как он получает "Золотой мяч" или признание, которого он заслуживает".



"Он такой скромный парень. Он просто делает свою работу и не ищет себе проблем. Он стал замечательным приобретением для клуба, и нам в "Челси" очень повезло обладать им", — сообщил Терри Stadium Astro.