Терри хочет, чтобы Канте получил "Золотой мяч"
Легенда "Челси" Джон Терри хочет, чтобы следующий "Золотой мяч" достался полузащитнику "синих" Нголо Канте.
В минувшую среду Канте пополнил свой трофейный кабинет, поучаствовав в победе над "Вильярреалом" в матче за Суперкубок Европы.
Терри просто восхищается Нголо и считает, что 30-летний француз не получает достаточной похвалы.
"Один Канте стоит 11 игроков. То, что он делает, часто не бывает заметно. Он настоящий игрок топ-уровня".
"Я был бы счастлив увидеть, как он получает "Золотой мяч" или признание, которого он заслуживает".
"Он такой скромный парень. Он просто делает свою работу и не ищет себе проблем. Он стал замечательным приобретением для клуба, и нам в "Челси" очень повезло обладать им", — сообщил Терри Stadium Astro.
14.08.2021 12:00
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Пенсы, конечно, хвосты распустили аки павлины
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Тройка претендентов на ЗМ должна выглядеть так:
1. Канте.
2. Жорж.
3. Маунт.
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Терри хочет получить золотой унитаз с подогревом.
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Месси поплачет на публику и ему отдадут как обычно
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Это правда
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