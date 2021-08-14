Терри хочет, чтобы Канте получил "Золотой мяч"

Нголо Канте Легенда "Челси" Джон Терри хочет, чтобы следующий "Золотой мяч" достался полузащитнику "синих" Нголо Канте.

В минувшую среду Канте пополнил свой трофейный кабинет, поучаствовав в победе над "Вильярреалом" в матче за Суперкубок Европы.

Терри просто восхищается Нголо и считает, что 30-летний француз не получает достаточной похвалы.

"Один Канте стоит 11 игроков. То, что он делает, часто не бывает заметно. Он настоящий игрок топ-уровня".

"Я был бы счастлив увидеть, как он получает "Золотой мяч" или признание, которого он заслуживает".

"Он такой скромный парень. Он просто делает свою работу и не ищет себе проблем. Он стал замечательным приобретением для клуба, и нам в "Челси" очень повезло обладать им", — сообщил Терри Stadium Astro.


Метки Золотой мяч, Канте, награды, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1110

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.08.2021 14:06 # vyrentz
    Пенсы, конечно, хвосты распустили аки павлины

    (ответить)

  2. chelsea88 14.08.2021 12:39 # chelsea88
    Тройка претендентов на ЗМ должна выглядеть так:
    1. Канте.
    2. Жорж.
    3. Маунт.

    (ответить)

  3. abracadabra55 14.08.2021 12:21 # abracadabra55
    Терри хочет получить золотой унитаз с подогревом.

    (ответить)

  4. division 14.08.2021 12:11 # division
    Месси поплачет на публику и ему отдадут как обычно

    (ответить)

  5. thegodfather 14.08.2021 12:09 # thegodfather
    Это правда

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: