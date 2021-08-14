Невилл: "Над "Арсеналом" надругались"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заявил, что игрокам "Брентфорда" удалось "надругаться" над "Арсеналом" в домашнем матче Премьер-Лиги.

Сезон 2021/22 "Арсенал" начал с поражения 2:0 в гостях у новичка Премьер-Лиги, который чувствовал себя очень уверенно и смело атаковал против "канониров".



По мнению Невилла, с таким слабым составом у "Арсенала" нет никаких перспектив в этом сезоне, даже если главному тренеру Микелю Артете удастся наладить игру команды.



"Над ними надругались. Футбольный матч становится по-настоящему сложным, если нападающим соперника удается надругаться над твоими центральными защитниками, и здесь это происходило с первой минуты".



"Нет ничего хуже, чем понимать, что твоя команда слегка податлива. Игроки "Брентфорда" смотрели на них и думали: "Да, мы разделаемся с вам". Это худшее ощущение".



"Фанаты "Арсенала" уезжали отсюда с ощущением, что их команду запугали".



"Я не знаю, что за план у "Арсенала". Их комплектация состава очень слаба. Они просто слабы в сравнении с другими клубами".



"Я не понимаю их стратегии и не понимаю их направления. Думаю, у них очень талантливый тренер, но даже если он выжмет из них максимум, они не смогут попасть в топ-4", — сообщил Невилл в эфире.