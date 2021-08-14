Клопп: "Вопрос с будущим Хендерсона будет решен"

Юрген Клопп и Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал решить вопрос с будущим своего капитана Джордана Хендерсона.

В прошлом месяце издание The Athletic сообщило, что будущее Хендерсона в "Ливерпуле" находится под большим вопросом. Переговоры сторон о продлении рассчитанного до 2023 года контракта Джордана пока безрезультатны.

На пресс-конференции перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Норвича" Клопп коснулся этой, намекнув, что 31-летний полузащитник получит новую сделку.

"Это важный вопрос, и он будет решен. Мы уладим это, однако этого придется подождать. Не сомневаюсь, мы уладим это".

"С позитивным ли настроем он вступает в новый сезон? Я разговаривал с ним вчера, и похоже на то, что да", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

"Я знаю, что происходит за кулисами, и я расслаблен. Нам не нужно говорить о таких вещах на публику, и мы не можем делать исключение в этом конкретном случае".

"Я лишь могу сказать, что никому не нужно переживать. Все будет сделано так, как и положено. Это все, что я могу сказать, но раз я расслаблен, значит вы можете представить, что дело движется в правильном направлении", — добавил Клопп в интервью Sky Sports.


Метки Клопп, контракты, Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 14.08.2021 11:09 # lovrentiy
    Бедный Хендерсон, его и так хватает на пол сезона, по факту это уже пенсионер вместе с Миллнером. Но у него мозги работают на обострение атаки. У примеру Кейта, обычный бегунок, Джонс сырой. Может Эллиот блиснет, х.з.

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  2. opt1k 14.08.2021 10:29 # opt1k
    Ну да, не особо с позитивным настроем подходит к началу нового сезона

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  3. vyrentz 14.08.2021 10:22 # vyrentz
    Итак уже играть некому, лол.
    Милнер, Кейта, Окс, Джонс. Это просто смешно, действительно смешно. Было время, когда играли без защиты, теперь поиграем без полузащиты.

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