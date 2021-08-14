Клопп: "Вопрос с будущим Хендерсона будет решен"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал решить вопрос с будущим своего капитана Джордана Хендерсона.

В прошлом месяце издание The Athletic сообщило, что будущее Хендерсона в "Ливерпуле" находится под большим вопросом. Переговоры сторон о продлении рассчитанного до 2023 года контракта Джордана пока безрезультатны.



На пресс-конференции перед субботним матчем Премьер-Лиги против "Норвича" Клопп коснулся этой, намекнув, что 31-летний полузащитник получит новую сделку.



"Это важный вопрос, и он будет решен. Мы уладим это, однако этого придется подождать. Не сомневаюсь, мы уладим это".



"С позитивным ли настроем он вступает в новый сезон? Я разговаривал с ним вчера, и похоже на то, что да", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



"Я знаю, что происходит за кулисами, и я расслаблен. Нам не нужно говорить о таких вещах на публику, и мы не можем делать исключение в этом конкретном случае".



"Я лишь могу сказать, что никому не нужно переживать. Все будет сделано так, как и положено. Это все, что я могу сказать, но раз я расслаблен, значит вы можете представить, что дело движется в правильном направлении", — добавил Клопп в интервью Sky Sports.