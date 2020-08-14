Артета не знает, когда вернутся Обамеянг и Лакасетт

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не знает, вернутся ли его нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт к матчу против "Челси" на следующей неделе.

Новый сезон "Арсенал" начал без пары своих звездных нападающих, чье отсутствие в проигранном "Брентфорду" матче Артета объяснил "плохим самочувствием".



При этом и Пьер-Эмерика, и Александра связывают с уходом из клуба, и Микель не берется сказать, что эти двое снова наденут футболку "канониров".



"Я не знаю, вернутся ли они к следующему матчу. Я сделаю все возможное из того, что я контролирую и с чем могу помочь. Я направлю весь свой энтузиазм на это".



"Я не могу изменить это. Мы заранее знали, что они не сыграют здесь".



"Я расстроен. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали какой-нибудь другой результат. Они забили второй гол после ввода мяча из аута, а нам не хватило решительности при игре в штрафной", — сообщил Артета BBC.