Артета не знает, когда вернутся Обамеянг и Лакасетт
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не знает, вернутся ли его нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт к матчу против "Челси" на следующей неделе.
Новый сезон "Арсенал" начал без пары своих звездных нападающих, чье отсутствие в проигранном "Брентфорду" матче Артета объяснил "плохим самочувствием".
При этом и Пьер-Эмерика, и Александра связывают с уходом из клуба, и Микель не берется сказать, что эти двое снова наденут футболку "канониров".
"Я не знаю, вернутся ли они к следующему матчу. Я сделаю все возможное из того, что я контролирую и с чем могу помочь. Я направлю весь свой энтузиазм на это".
"Я не могу изменить это. Мы заранее знали, что они не сыграют здесь".
"Я расстроен. Мы начали сезон против хорошего соперника. Не думаю, что мы заслуживали какой-нибудь другой результат. Они забили второй гол после ввода мяча из аута, а нам не хватило решительности при игре в штрафной", — сообщил Артета BBC.
14.08.2021 09:00
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И если есть опасность ухода кого-то из этих напов, тогда почему Буэндиа и Ингс в итоге в Астон Вилле? Астон Вилла уже имеет более топовый состав, чем Арсенал! В том числе и благодаря нашей глупой трансферной политике. Мать его! Продать Уиоллока и вести переговоры о покупке мутного и переоцененного Эдегора! Чем Уиллок-то хуже? Сейчас поди еще лямов 50 за этого норвежца отвалят. Этот Эду вообще в трансферах что-то понимает? Вчера на поле отсутствовали игроки с бешеной зарплатой, а играл необстреляный Балогун. Это как? Тогда расторгните уже контракт с Виллианом тем же. Все равно толку от этого говна нет. Подпишите Митровича того же. Хоть какие-то варианты в атаке будут
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Что происходит вообще? Про то, что они хотят Ляка продать, было известно. А про Обамеянга откуда инфа? Да и кто ему сейчас норм з/п предложит после посредственного прошлого сезона?
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Все, абсолютно все ссут на этот вонючий гейклуб,даже эти 2 бомжа, Чемпионшип не за горами!
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Ничего, с третьего тура начнете набирать очки.
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