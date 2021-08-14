Тухель удивлен, что "Челси" называют фаворитом на победу в Премьер-Лиге

Главный тренер "Челси" Томас Тухель удивлен, что некоторые люди называют его команду фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.

Делая прогноз на сезон 2021/22, эксперт BBC и бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предсказал чемпионство "Челси".



Однако Тухель спешит напомнить, что в прошлой кампании "синие" с большим трудом попали в топ-4, отстав от взявшего титул "Манчестер Сити" на 19 очков.



"Когда ты пришел к финишу четвертым, ты не фаворит в следующем сезоне".



"Это удивляет меня, потому что каждый мог видеть, что мы до последнего тура нуждались в помощи наших конкурентов, чтобы финишировать четвертыми и сделать сезон успешным".



"Мы пропустили "Ливерпуль" вперед в последнем туре и сильно отстали от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". А когда я вижу трансферную активность "Сити" и "Юнайтед", то не представляю, почему они должны стать хоть сколько-нибудь хуже, чем в прошлом сезоне", — цитирует Тухеля BBC.