Тухель удивлен, что "Челси" называют фаворитом на победу в Премьер-Лиге

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель удивлен, что некоторые люди называют его команду фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.

Делая прогноз на сезон 2021/22, эксперт BBC и бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предсказал чемпионство "Челси".

Однако Тухель спешит напомнить, что в прошлой кампании "синие" с большим трудом попали в топ-4, отстав от взявшего титул "Манчестер Сити" на 19 очков.

"Когда ты пришел к финишу четвертым, ты не фаворит в следующем сезоне".

"Это удивляет меня, потому что каждый мог видеть, что мы до последнего тура нуждались в помощи наших конкурентов, чтобы финишировать четвертыми и сделать сезон успешным".

"Мы пропустили "Ливерпуль" вперед в последнем туре и сильно отстали от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". А когда я вижу трансферную активность "Сити" и "Юнайтед", то не представляю, почему они должны стать хоть сколько-нибудь хуже, чем в прошлом сезоне", — цитирует Тухеля BBC.


Метки Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1609

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 14.08.2021 10:08 # vyrentz
    Мало того что тренирует чукотский мешок, так еще и пиздит на других мешков, ну что за конъюнктурщик из Германии.

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  2. intellect 14.08.2021 09:18 # intellect
    Все по делу, никто из элиты хуже не стал за лето

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  3. heyoung 14.08.2021 09:00 # heyoung
    Потому что изнутри знает какое он днище тренирует

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  4. asnural 14.08.2021 08:43 # asnural
    Расслабляет очко конкурентам

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  5. meshuggah 14.08.2021 08:40 # meshuggah
    Насколько же адекватно

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  6. dallaslp 14.08.2021 08:40 # dallaslp
    финишируют выше арсенала, если быть точнее то в топ10

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  7. acceptodessa 14.08.2021 08:39 # acceptodessa
    Тренер мешков удивлен.

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  8. chr1s8rown 14.08.2021 08:28 # chr1s8rown
    Тупой пенс

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  9. m-ballack 14.08.2021 08:09 # m-ballack
    И М П Е Р А Т О Р !

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