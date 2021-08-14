Тухель удивлен, что "Челси" называют фаворитом на победу в Премьер-Лиге
Главный тренер "Челси" Томас Тухель удивлен, что некоторые люди называют его команду фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в новом сезоне.
Делая прогноз на сезон 2021/22, эксперт BBC и бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер предсказал чемпионство "Челси".
Однако Тухель спешит напомнить, что в прошлой кампании "синие" с большим трудом попали в топ-4, отстав от взявшего титул "Манчестер Сити" на 19 очков.
"Когда ты пришел к финишу четвертым, ты не фаворит в следующем сезоне".
"Это удивляет меня, потому что каждый мог видеть, что мы до последнего тура нуждались в помощи наших конкурентов, чтобы финишировать четвертыми и сделать сезон успешным".
"Мы пропустили "Ливерпуль" вперед в последнем туре и сильно отстали от "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". А когда я вижу трансферную активность "Сити" и "Юнайтед", то не представляю, почему они должны стать хоть сколько-нибудь хуже, чем в прошлом сезоне", — цитирует Тухеля BBC.
14.08.2021 08:00
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Последние комментарии:
Мало того что тренирует чукотский мешок, так еще и пиздит на других мешков, ну что за конъюнктурщик из Германии.
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Все по делу, никто из элиты хуже не стал за лето
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Потому что изнутри знает какое он днище тренирует
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Расслабляет очко конкурентам
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Насколько же адекватно
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финишируют выше арсенала, если быть точнее то в топ10
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Тренер мешков удивлен.
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Тупой пенс
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И М П Е Р А Т О Р !
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