1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 14 августа, семью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИДС 14:30
Заняв второе место в прошлом сезоне, на сей раз "Манчестер Юнайтед" обязан замахнуться на титул, и было бы хорошо не провалить старт кампании, как год назад. "Лидс" блестяще провел свой дебютный сезон после возвращения в Премьер-Лигу, но второй зачастую бывает сложнее — "Шеффилд Юнайтед" не даст соврать. "Красные дьяволы" не знают поражений уже в 16 домашних встречах с "белыми" в рамках высшего дивизиона — с февраля 1981.
Дебютировать за "Юнайтед", даже если не в стартовом составе, может вингер Джейдон Санчо. Переход Рафаэля Варана до конца не оформлен. Эдинсон Кавани получил возможность провести больше времени на родине. Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд травмированы.
"Лидсу" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая новичка Хуниора Фирпо, Диего Льоренте и Джейми Шеклтона.
ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 17:00
Рафаэлю Бенитесу лучше не проспать начало сезона, потому что болельщики "Эвертона" и так не слишком радушно встретили его назначение по известной причине. Относительно прошлой кампании "Саутгемптон" потерял Янника Вестергора с Данни Ингсом и был вынужден искать внутренние ресурсы для улучшения игры. "Святые" не побеждают на "Гудисон Парк" в Премьер-Лиге с 1997 года.
Пять игроков "Эвертона", включая Хамеса Родригеса, изолировались в соответствии с коронавирусным протоколом. Ришарлисон доступен после Олимпиады.
Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз успел залечить свое колено, но Сам Маккуин и Уилл Смоллбоун остаются в лазарете.
УОТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00
"Уотфорд" завершил прошлый сезон рекордными для своего клуба девятью домашними победами в чемпионате подряд, забив 20 голов и восемь раз сохранив свои ворота на замке. "Шершням", наверняка, хотелось бы продлить эту серию. "Астон Вилла" начинает жизнь без Джека Грилиша, однако многочисленные приобретения должны сгладить потерю капитана. Свою единственную победу в 10 последних выездах к "Уотфорду" в рамках чемпионата "вилланы" одержали в августе 1999 (0:1).
"Уотфорд" может задействовать своих новичков Эммануэля Денниса, Имрана Луза, Юрая Куцку и Данни Роуза. Натаниэль Чалоба, Жоао Педро и Джошуа Кинг имеют проблемы со здоровьем.
Под вопросом участие в матче для нападающего "Виллы" Олли Уоткинса, который ушиб колено. Дуглас Луис отдыхает после Олимпийских игр. Рвутся в бой новички Аксель Туанзебе, Эшли Янг, Леон Бэйли, Эмилиано Буэндиа и Данни Ингс.
ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00
"Лестер" уже провел один матч в этом сезоне, завоевав Суперкубок Англии в противостоянии с "Манчестер Сити" благодаря позднему пенальти. Для "Вулверхэмптона" это будет первая игра при новом главном тренере Бруну Лаже, который толком не смог усилить команду летом. "Лисы" потерпели только одно поражение в 24 последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата — 1:4 в мае 2007.
"Лестер" надеется задействовать защитника Тимоти Кастаня, несмотря на перелом глазницы. Джонни Эванс и Джеймс Джастин вернутся после международного перерыва, а Весле Фофана пропустит до восьми месяцев с переломом ноги.
Первый официальный матч с ноября может провести перенесший перелом черепа нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес. Педру Нету, Хонни, Даниэл Поденсе и Вилли Боли травмированы.
ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
Посреди недели "Челси" сыграл 120 минут против "Вильярреала" в матче за Суперкубок Европы, но одержанная победа должна смягчить возможное ощущение усталости. "Кристал Пэлас" начинает новую жизнь — сменивший Роя Ходжсона Патрик Виейра устроил настоящую молодежную революцию в команде. Все четыре последних визита "орлов" на "Стэмфорд Бридж" завершились поражениями с суммарно 11 пропущенными голами.
Новичок "Челси" Ромелу Лукаку пока находится на карантине. Хаким Зийеш пропустит пару недель с повреждением плеча. У Нголо Канте небольшие мышечные проблемы.
Дебют Майкла Олисе за "Пэлас" откладывается из-за проблем со спиной. Лука Миливоевич отсутствует по причинам личного характера. Конор Галлахер не сыграет в силу условий своей аренды.
БЕРНЛИ — БРАЙТОН 17:00
"Бернли" очень слабо завершил прошлый сезон, набрав 39 очков, и с тех пор укрепил свой состав, который не стал моложе, только Натаном Коллинсом. "Брайтон" не так давно заработал 50 миллионов фунтов с продажи Бена Уайта в "Арсенал", но пока толком не распорядился этими деньгами. Восемь из 11 последних встреч этих команд в рамках чемпионата завершились вничью.
Голкипер "Бернли" Ник Поуп восстановился после операции на колене. Крис Вуд вернулся с Олимпийских игр. Кевин Лонг и Дейл Стивенс по-прежнему травмированы.
У нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека повреждение задней поверхности бедра. Также отсутствуют Дэн Берн и Тарик Лэмпти.
НОРВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30
С момента своей победы в Чемпионшипе "Норвич" успел лишиться Эмилиано Буэндиа и теперь должен строить свою игру иначе. "Ливерпуль" много критикуют за низкую на фоне конкурентов трансферную активность, однако Юргену Клоппу греет душу возвращение в строй травмированных игроков. Из 42 последних очков "канарейки" сумели набрать только два во встречах с "красными" в Премьер-Лиге.
"Норвич" готов устроить дебюты за клуб для Билли Гилмора, Милота Рашицы, Христоса Цолиса и Джоша Сарджента.
"Ливерпулю" предстоит решить, готов ли сыграть свой первый с октября матч Премьер-Лиги защитник Виргил Ван Дейк. Энди Робертсон и Кертис Джонс вне игры. У Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары незначительые болячки.
14.08.2021 07:00
Просмотров: 2624
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сегодня футбол, сегодня праздник
Сегодня в табло получат колбасные мрази
Ведь их команда такая гегемонская сила
Что их пол-АПЛ возило
Бедолаги только очко зашили вот
А им вновь спустят за шиворот...
И накажут канарейки в туза без резины
Каждую портовую образину...
(ответить)
Без лукако будет сложно, но мы императоры - справимся.
(ответить)
1 Брентфорд 1 3
Источник: http://fapl.ru/
Брентфорд на троне...
(ответить)
Однозначные победы гостей
(ответить)
Братики, совсем недавно один английский ресурс проводил опрос среди тренеров АПЛ (действующих 20). Вопрос был простой: кого вы считаете лучшим тренером АПЛ прямо сейчас? И там надо было указать несколько тренеров. Так вот, Пепка - первое место. Тухель и Клопп в 5-ке.
А теперь вам вопрос:
на каком месте оказался 0ртета — на 19 или на последнем 20??!
(ответить)
Я напомню, Лукаку дали 450 и заплатили за него сотку.
Кепа, Вернер, Хаверц, Зиеш, Кристенсен, а теперь и Лукаку. Наверное, лишь МЮ можно назвать бОльшими уебанами на трансферном рынке чем пенсов.
(ответить)
Тэмми Абрахам в шаге от перехода в «Рому».
Сделка практически заключена: ?5 млн + ?40 млн.
[Angelo Mangiante ]
На колени перед могучим БИЗНЕСКАРСИ!!!
(ответить)
- Гейгунеры,проснитесь,вы обосрались!
- А мы и не спим...
(ответить)
Жестко арсенал головой макнули в чашу с говном
(ответить)
Победа хозяев на классе.
(ответить)
Пёс Гилмура будет в старте лузерки?
(ответить)
Сегодня патрик вера пожалеет, что не родился бабой!
(ответить)
Гилмор будет наказывать своих сучек колбаспульных
(ответить)
Ливерпуль чемпиён!
(ответить)
Один из тех сезонов, когда пох кто выиграет АПЛ, лишь бы не накукарекавшие на лет 5 вперёд пенсоракалы, сезон, когда поражения пенсов доставят больше кайфа, чем победы Ливепола, чего пенсам искренне и желаю, вы это заслужили, карма - есть)
(ответить)
Бтв по ходу вовремя я Уайта спихнул перед самым стартом в ФФ.
(ответить)
Ну что там Уайт за 50млн уже пустил 2 гола в свой :)))
(ответить)
Тупые пенсы за своего негра просят болше 35 кк
Этот антилопа не стоит даже 20 кк
(ответить)
Привет
Всем удачи
1. МЮ
2.Сити
3.Синие
(ответить)
Здарова пацаны. Вот мы и дождались старта нового сезона лучшей лиги в мире. Желаю вам всем удачи и минимум травм.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий