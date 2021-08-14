1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 14 августа, семью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИДС 14:30



Заняв второе место в прошлом сезоне, на сей раз "Манчестер Юнайтед" обязан замахнуться на титул, и было бы хорошо не провалить старт кампании, как год назад. "Лидс" блестяще провел свой дебютный сезон после возвращения в Премьер-Лигу, но второй зачастую бывает сложнее — "Шеффилд Юнайтед" не даст соврать. "Красные дьяволы" не знают поражений уже в 16 домашних встречах с "белыми" в рамках высшего дивизиона — с февраля 1981.



Дебютировать за "Юнайтед", даже если не в стартовом составе, может вингер Джейдон Санчо. Переход Рафаэля Варана до конца не оформлен. Эдинсон Кавани получил возможность провести больше времени на родине. Алекс Теллес и Маркус Рэшфорд травмированы.



"Лидсу" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая новичка Хуниора Фирпо, Диего Льоренте и Джейми Шеклтона.



ЭВЕРТОН — САУТГЕМПТОН 17:00



Рафаэлю Бенитесу лучше не проспать начало сезона, потому что болельщики "Эвертона" и так не слишком радушно встретили его назначение по известной причине. Относительно прошлой кампании "Саутгемптон" потерял Янника Вестергора с Данни Ингсом и был вынужден искать внутренние ресурсы для улучшения игры. "Святые" не побеждают на "Гудисон Парк" в Премьер-Лиге с 1997 года.



Пять игроков "Эвертона", включая Хамеса Родригеса, изолировались в соответствии с коронавирусным протоколом. Ришарлисон доступен после Олимпиады.



Капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Проуз успел залечить свое колено, но Сам Маккуин и Уилл Смоллбоун остаются в лазарете.



УОТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Уотфорд" завершил прошлый сезон рекордными для своего клуба девятью домашними победами в чемпионате подряд, забив 20 голов и восемь раз сохранив свои ворота на замке. "Шершням", наверняка, хотелось бы продлить эту серию. "Астон Вилла" начинает жизнь без Джека Грилиша, однако многочисленные приобретения должны сгладить потерю капитана. Свою единственную победу в 10 последних выездах к "Уотфорду" в рамках чемпионата "вилланы" одержали в августе 1999 (0:1).



"Уотфорд" может задействовать своих новичков Эммануэля Денниса, Имрана Луза, Юрая Куцку и Данни Роуза. Натаниэль Чалоба, Жоао Педро и Джошуа Кинг имеют проблемы со здоровьем.



Под вопросом участие в матче для нападающего "Виллы" Олли Уоткинса, который ушиб колено. Дуглас Луис отдыхает после Олимпийских игр. Рвутся в бой новички Аксель Туанзебе, Эшли Янг, Леон Бэйли, Эмилиано Буэндиа и Данни Ингс.



ЛЕСТЕР — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Лестер" уже провел один матч в этом сезоне, завоевав Суперкубок Англии в противостоянии с "Манчестер Сити" благодаря позднему пенальти. Для "Вулверхэмптона" это будет первая игра при новом главном тренере Бруну Лаже, который толком не смог усилить команду летом. "Лисы" потерпели только одно поражение в 24 последних домашних встречах с "волками" в рамках чемпионата — 1:4 в мае 2007.



"Лестер" надеется задействовать защитника Тимоти Кастаня, несмотря на перелом глазницы. Джонни Эванс и Джеймс Джастин вернутся после международного перерыва, а Весле Фофана пропустит до восьми месяцев с переломом ноги.



Первый официальный матч с ноября может провести перенесший перелом черепа нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес. Педру Нету, Хонни, Даниэл Поденсе и Вилли Боли травмированы.



ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



Посреди недели "Челси" сыграл 120 минут против "Вильярреала" в матче за Суперкубок Европы, но одержанная победа должна смягчить возможное ощущение усталости. "Кристал Пэлас" начинает новую жизнь — сменивший Роя Ходжсона Патрик Виейра устроил настоящую молодежную революцию в команде. Все четыре последних визита "орлов" на "Стэмфорд Бридж" завершились поражениями с суммарно 11 пропущенными голами.



Новичок "Челси" Ромелу Лукаку пока находится на карантине. Хаким Зийеш пропустит пару недель с повреждением плеча. У Нголо Канте небольшие мышечные проблемы.



Дебют Майкла Олисе за "Пэлас" откладывается из-за проблем со спиной. Лука Миливоевич отсутствует по причинам личного характера. Конор Галлахер не сыграет в силу условий своей аренды.



БЕРНЛИ — БРАЙТОН 17:00



"Бернли" очень слабо завершил прошлый сезон, набрав 39 очков, и с тех пор укрепил свой состав, который не стал моложе, только Натаном Коллинсом. "Брайтон" не так давно заработал 50 миллионов фунтов с продажи Бена Уайта в "Арсенал", но пока толком не распорядился этими деньгами. Восемь из 11 последних встреч этих команд в рамках чемпионата завершились вничью.



Голкипер "Бернли" Ник Поуп восстановился после операции на колене. Крис Вуд вернулся с Олимпийских игр. Кевин Лонг и Дейл Стивенс по-прежнему травмированы.



У нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека повреждение задней поверхности бедра. Также отсутствуют Дэн Берн и Тарик Лэмпти.



НОРВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30



С момента своей победы в Чемпионшипе "Норвич" успел лишиться Эмилиано Буэндиа и теперь должен строить свою игру иначе. "Ливерпуль" много критикуют за низкую на фоне конкурентов трансферную активность, однако Юргену Клоппу греет душу возвращение в строй травмированных игроков. Из 42 последних очков "канарейки" сумели набрать только два во встречах с "красными" в Премьер-Лиге.



"Норвич" готов устроить дебюты за клуб для Билли Гилмора, Милота Рашицы, Христоса Цолиса и Джоша Сарджента.



"Ливерпулю" предстоит решить, готов ли сыграть свой первый с октября матч Премьер-Лиги защитник Виргил Ван Дейк. Энди Робертсон и Кертис Джонс вне игры. У Джордана Хендерсона и Тиаго Алькантары незначительые болячки.