Артета: "Мы были недостаточно хороши"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда заслуженно проиграла "Брентфорду".

Сезон 2021/22 "Арсенал" начал с поражения 2:0 от новичка Премьер-Лиги. "Канониры" не только слабо оборонялись, но и слабо атаковали — из 22 их ударов только четыре дошли до цели.



Артета не ищет оправданий этому результату, но обещает провести работу над ошибками, чтобы отреагировать в следующем матче — против "Челси".



"Я расстроен. Не так мы хотели начать сезон".



"Мы неважно начали матч, пропустили гол в изолированном эпизоде. Мы неважно действовали на подборах и при длинных забросах мяча, а сопернику этого оказалось достаточно, чтобы создавать нам проблемы. Затем мы пропустили после длинного ввода мяча".



"Больше всего меня беспокоит то, как мы угрожаем чужим воротам. Мы так много раз оказывались возле штрафной и выходили на отличные позиции, но этого было недостаточно, чтобы создать опасность или пробить в створ. Если ты не делаешь этого в Премьер-Лиге, ты не побеждаешь".



"Я не хочу искать оправданий — мы были лишены ряда игроков, но мне не нравится прятаться".



"Мы были недостаточно хороши, чтобы победить их. У нас не получались базовые вещи. Мы расстроены своим стартом, но мы проанализируем это и обсудим с холодными головами, чтобы как можно скорее исправиться", — сообщил Артета Sky Sports.