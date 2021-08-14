Артета: "Мы были недостаточно хороши"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда заслуженно проиграла "Брентфорду".

Сезон 2021/22 "Арсенал" начал с поражения 2:0 от новичка Премьер-Лиги. "Канониры" не только слабо оборонялись, но и слабо атаковали — из 22 их ударов только четыре дошли до цели.

Артета не ищет оправданий этому результату, но обещает провести работу над ошибками, чтобы отреагировать в следующем матче — против "Челси".

"Я расстроен. Не так мы хотели начать сезон".

"Мы неважно начали матч, пропустили гол в изолированном эпизоде. Мы неважно действовали на подборах и при длинных забросах мяча, а сопернику этого оказалось достаточно, чтобы создавать нам проблемы. Затем мы пропустили после длинного ввода мяча".

"Больше всего меня беспокоит то, как мы угрожаем чужим воротам. Мы так много раз оказывались возле штрафной и выходили на отличные позиции, но этого было недостаточно, чтобы создать опасность или пробить в створ. Если ты не делаешь этого в Премьер-Лиге, ты не побеждаешь".

"Я не хочу искать оправданий — мы были лишены ряда игроков, но мне не нравится прятаться".

"Мы были недостаточно хороши, чтобы победить их. У нас не получались базовые вещи. Мы расстроены своим стартом, но мы проанализируем это и обсудим с холодными головами, чтобы как можно скорее исправиться", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Брентфорд, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2103

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Последние комментарии:




  1. asnural 14.08.2021 08:55 # asnural
    Томас Тухель: "Лукаку будет готов сыграть против "Арсенала".

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  2. gio 14.08.2021 08:52 # gio
    но доминировали же

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  3. umbriaco 14.08.2021 08:50 # umbriaco
    Йобаный позор

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  4. sayanara 14.08.2021 08:04 # sayanara
    Бляяяя это тупое ебало

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  5. m9icl-luk 14.08.2021 07:38 # m9icl-luk
    Уайт лучше чем Варан говорил один долбоящер!))

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  6. chelsea88 14.08.2021 07:01 # chelsea88
    Вас только что чпокнул команда из чемпионшипа. Вы были капец как нехороши.

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  7. nash 14.08.2021 06:43 # nash
    голы https://football-video.org/2021/08/14/brentford-arsenal-video-obzor-matcha/

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  8. shearer1 14.08.2021 06:22 # shearer1
    Новички Арса очень слабы. Им нужен суперсаб Джо Уиллок.

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  9. division 14.08.2021 06:21 # division
    Ортега ви вонт ю ту стэй, ви вонт ю ту стэй!

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