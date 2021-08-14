Агент ответил на предположение, что Лукаку перешел в "Челси" из-за денег

Ромелу Лукаку со своим агентом Агент Федерико Пасторелло отреагировал на предположение о том, что нападающий Ромелу Лукаку перешел в "Челси" только из-за денег.

Если верить The Athletic, купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку будет получать в лондонском клубе — с учетом всевозможных бонусов — до 450 тыс. фунтов в неделю.

Злые языки твердят, что Ромелу бросил "Интер" ради денег, однако агент 28-летнего бельгийца уверяет, что все совершенно не так.

"Предположение о том, что мы "устроили" трансфер Лукаку, лишь преследуя финансовые интересы, абсолютно не соответствует действительности".

"И хотя Лукаку никогда публично не выражал своего недовольства в отношении "Интера", своей контрактной ситуации и известных событий в клубе, интерес "Челси" по-настоящему тронул душу Ромелу с первого момента, потому что этот клуб значит для него кое-что уникальное и особенное".

"На днях я посмотрел видео 2009 года, где он 16-летний посещает "Стэмфорд Бридж" со своей школой и клянется, что однажды сыграет на этом поле".

"Рекомендую каждому тщательно посмотреть эту запись. Это впечатляет, насколько четко представляет свое будущее 16-летий парень. Он хотел носить эту футболку, он добился этого в 18 лет, но, к сожалению, ушел до того, как смог оставить свой след и выиграть что-нибудь".

"Этот вызов висел грузом у него на сердце и уме все эти годы. И вот, почти неожиданно, ему предоставился второй шанс — в 28 лет, после двух лет в роли главного игрока "Интера". Он почти не поверил в это".

"Это был шанс завершить цикл, и он, будучи образцовым футболистом, решил, что это правильное время, чтобы ответить на этот вызов".

"Верите вы или нет, он долго размышлял об этом из-за любви болельщиков и особой связи с Миланом как городом. Но стоило ему принять решение, дальше он действовал убедительно и твердо", — говорится в заявлении Пасторелло.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2021 00:05

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Последние комментарии:




  1. mansoor 14.08.2021 03:15 # mansoor
    Бред все. Если бы он любил Челси, то в 2017 перешёл бы туда. За ним тогда гонялись МЮ и как раз Челси. Но он выбрал деньги так же как сейчас. Если в следующем году, Сити скажет что будет платить по 600К в неделю, он согласится. Время деньги господа...

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  2. ignatik 14.08.2021 00:43 # ignatik
    Да похеру , что говорят, 450к в неделю, и идут они все в задницу. Все эти критики ему не дадут этих денег.

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  3. sausage 14.08.2021 00:38 # sausage
    03.06.
    Лукаку исключил своё возвращение в Челси.
    "Да, я остаюсь. Я уже поговорил с человеком, который станет нашим новым тренером, если не случится чего-то неожиданного".
    "Возможно, мне не стоило этого пока что говорить... Но это был очень позитивный разговор".
    "Наш вызов в том, чтобы снова выиграть титул. Я хорошо себя чувствую в "Интере", — сообщил Лукаку HLN.

    А как насчёт 450 тыс фунтов в неделю?

    12.08.
    Ромелу Лукаку вернулся в "Челси"

    13.08
    Агент Федерико Пасторелло:
    "Предположение о том, что мы "устроили" трансфер Лукаку, лишь преследуя финансовые интересы, абсолютно не соответствует действительности".

    Оказывается он просто использовал шанс завершить цикл.

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  4. m-ballack 14.08.2021 00:29 # m-ballack
    Ну что за И М П Е Р А Т О Р!

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