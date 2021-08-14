Агент ответил на предположение, что Лукаку перешел в "Челси" из-за денег

Агент Федерико Пасторелло отреагировал на предположение о том, что нападающий Ромелу Лукаку перешел в "Челси" только из-за денег.

Если верить The Athletic, купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку будет получать в лондонском клубе — с учетом всевозможных бонусов — до 450 тыс. фунтов в неделю.



Злые языки твердят, что Ромелу бросил "Интер" ради денег, однако агент 28-летнего бельгийца уверяет, что все совершенно не так.



"Предположение о том, что мы "устроили" трансфер Лукаку, лишь преследуя финансовые интересы, абсолютно не соответствует действительности".



"И хотя Лукаку никогда публично не выражал своего недовольства в отношении "Интера", своей контрактной ситуации и известных событий в клубе, интерес "Челси" по-настоящему тронул душу Ромелу с первого момента, потому что этот клуб значит для него кое-что уникальное и особенное".



"На днях я посмотрел видео 2009 года, где он 16-летний посещает "Стэмфорд Бридж" со своей школой и клянется, что однажды сыграет на этом поле".



"Рекомендую каждому тщательно посмотреть эту запись. Это впечатляет, насколько четко представляет свое будущее 16-летий парень. Он хотел носить эту футболку, он добился этого в 18 лет, но, к сожалению, ушел до того, как смог оставить свой след и выиграть что-нибудь".



"Этот вызов висел грузом у него на сердце и уме все эти годы. И вот, почти неожиданно, ему предоставился второй шанс — в 28 лет, после двух лет в роли главного игрока "Интера". Он почти не поверил в это".



"Это был шанс завершить цикл, и он, будучи образцовым футболистом, решил, что это правильное время, чтобы ответить на этот вызов".



"Верите вы или нет, он долго размышлял об этом из-за любви болельщиков и особой связи с Миланом как городом. Но стоило ему принять решение, дальше он действовал убедительно и твердо", — говорится в заявлении Пасторелло.