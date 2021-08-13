"Арсенал" начал сезон с поражения от новичка Премьер-Лиги

"Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с поражения 0:2 в гостях у новичка дивизиона "Брентфорда".

В стартовом составе у "пчел" дебютировали Кристоффер Айер и Фрэнк Оньека.



Главный тренер "канониров" Микель Артета оказал доверие своим новичкам: Бену Уайту и Альберу Самби Локонге. Ни Александр Лакасетт, ни Пьер-Эмерик Обамеянг в заявку не попали.



"Арсенал" чуть увереннее начал матч, но "Брентфорд" быстро пришел в себя и первым создал голевой момент. Это случилось на 12-й минуте, когда Айвен Тоуни пасом в касание через себя отправил в прорыв Бриана Мбемо, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил в ближнюю штангу.



Окончательно придя в себя, на 22-й минуте хозяева открыли счет. Гости вроде бы отразили атаку на свои ворота, но во второй ее волне Серхи Каньос вошел в штрафную с левого фланга и пробил низом из под Калума Чемберса в ближний угол — 1:0.



Забитый гол буквально окрылил "пчел", которые продолжили атаковать. На 30-й минуте Мбемо на клочке пространства ушел от Уайта с Пабло Мари и нанес удар из пределов штрафной — рядом с дальним углом ворот.



До перерыва "канониры" ничего вразумительного не показали, но с началом второго тайма прибрали инициативу и принялись атаковать.



На 51-й минуте защитники "Брентфода" просто расступились перед Эмилем Смит-Роу, который совершил рывок почти от центрального круга и пробил, не входя в штрафную, но голкипер справился.



Стоит отметить, что хозяева достойно выдерживали давление соперника, не опускались глубоко и старались отвечать своими атаками.



А на 73-й минуте болельщиков со стажем накрыл флешбек времен Рори Делапа. Матс Бек Серенсен выполнил вброс из аута, мяч стукнулся о газон и взмыл в воздух, а Кристиан Нергор воспользовался пассивностью обороны гостей и в прыжке поразил головой ворота — 2:0.



"Арсенал" не перестал атаковать, но в остатке матча наиграл лишь на опасный удар Николя Пепе — мяч из ближнего угла выудил голкипер.



Первый блин для "Арсенала" в новом сезоне вышел комом. "Брентфорд" чувствовал себя на удивление комфортно и раскрепощенно, сделав этот исторический день еще более особенным.



"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче