"Арсенал" начал сезон с поражения от новичка Премьер-Лиги

Брентфорд "Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с поражения 0:2 в гостях у новичка дивизиона "Брентфорда".

В стартовом составе у "пчел" дебютировали Кристоффер Айер и Фрэнк Оньека.

Главный тренер "канониров" Микель Артета оказал доверие своим новичкам: Бену Уайту и Альберу Самби Локонге. Ни Александр Лакасетт, ни Пьер-Эмерик Обамеянг в заявку не попали.

"Арсенал" чуть увереннее начал матч, но "Брентфорд" быстро пришел в себя и первым создал голевой момент. Это случилось на 12-й минуте, когда Айвен Тоуни пасом в касание через себя отправил в прорыв Бриана Мбемо, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил в ближнюю штангу.

Окончательно придя в себя, на 22-й минуте хозяева открыли счет. Гости вроде бы отразили атаку на свои ворота, но во второй ее волне Серхи Каньос вошел в штрафную с левого фланга и пробил низом из под Калума Чемберса в ближний угол — 1:0.

Забитый гол буквально окрылил "пчел", которые продолжили атаковать. На 30-й минуте Мбемо на клочке пространства ушел от Уайта с Пабло Мари и нанес удар из пределов штрафной — рядом с дальним углом ворот.

До перерыва "канониры" ничего вразумительного не показали, но с началом второго тайма прибрали инициативу и принялись атаковать.

На 51-й минуте защитники "Брентфода" просто расступились перед Эмилем Смит-Роу, который совершил рывок почти от центрального круга и пробил, не входя в штрафную, но голкипер справился.

Стоит отметить, что хозяева достойно выдерживали давление соперника, не опускались глубоко и старались отвечать своими атаками.

А на 73-й минуте болельщиков со стажем накрыл флешбек времен Рори Делапа. Матс Бек Серенсен выполнил вброс из аута, мяч стукнулся о газон и взмыл в воздух, а Кристиан Нергор воспользовался пассивностью обороны гостей и в прыжке поразил головой ворота — 2:0.

"Арсенал" не перестал атаковать, но в остатке матча наиграл лишь на опасный удар Николя Пепе — мяч из ближнего угла выудил голкипер.

Первый блин для "Арсенала" в новом сезоне вышел комом. "Брентфорд" чувствовал себя на удивление комфортно и раскрепощенно, сделав этот исторический день еще более особенным.

"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. division 14.08.2021 04:11 # division
    Я тут расписание матчей посмотрел. У глиномесов ближайшие игры с королями Лондона и с МанСити, после чего перерыв. Просто ноль очков после 3-х туров и заслуженное последнее место у команды ортеги! У меня нет слов как же жёстко мы будем обоссывать гг шек!

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  2. division 14.08.2021 03:55 # division
    Ожидаемо педиков очень жёстко обоссали и унизили

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  3. meshuggah 14.08.2021 03:47 # meshuggah
    13.08.2021 16:02 # удалить
    meshuggah

    мужики брентфорда на плюсморали изе разьебут пусичек ггшных

    Источник: http://fapl.ru/posts/87674/?c=1#c7393713

    Но это было слишком изе

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  4. imf-tau 14.08.2021 01:49 # imf-tau
    Гуд ибенинг, хотя скорее уже найт.

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  5. sexan 14.08.2021 01:36 # sexan
    Cat Dealers, LOthief, Santti - Sunshine вот прёт пиздец.

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  6. sexan 14.08.2021 01:34 # sexan
    Jhhh Sunshine... I waited long time for you...

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  7. sexan 14.08.2021 01:28 # sexan
    Ну и где все эти пидары типа миксмастера и гунарса? Вон венгерррро сегодня нарисовался как пацан и был в теме, а вы сучки обасцались.

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  8. flamic 14.08.2021 01:08 # flamic
    Это было слишком просто. Артета гений, Джака лучший капитан! Старт в лучших традициях маразматика.

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  9. intellect 14.08.2021 00:53 # intellect
    Скриньте таблицу, брендфорд папа на районе, аснал под шконкой)

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  10. hammersmith 14.08.2021 00:49 # hammersmith
    Красиво нагнули лохов. Вперед, топари!

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  11. selta 14.08.2021 00:39 # selta
    Игры каких то аутсайдеров, нах его на открытие поставили

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  12. mixmaster 14.08.2021 00:35 # mixmaster
    Ну, в этом сезоне не вылетим)

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  13. imf-tau 14.08.2021 00:26 # imf-tau
    Арсенал даже жалко стебать, тут только сочувствовать, в клубе пиздец. И Артету с такими владельцами заменит хз кто, только если брать лютого автобусника.

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  14. ian 14.08.2021 00:23 # ian
    ФА подсунули новичку слабого соперника в матче открытия чтобы сделать шоу

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  15. golokante 14.08.2021 00:21 # golokante
    Арсенал умер

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  16. vmjr 14.08.2021 00:16 # vmjr
    Мухахахаха!!!

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  17. sausage 14.08.2021 00:16 # sausage
    Вообще вывод из ситуации Арсенала должен быть такой: не доверяйте нигерам, когда даёте им деньги. Погба, Уолкотт, Обамеянг... Кто следующий? Лукаку?

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  18. zheka000000 14.08.2021 00:14 # zheka000000
    это пздц, рил уверенная победа. Как будто играли команды разного класса

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  19. sausage 14.08.2021 00:11 # sausage
    Первый матч конечно не показатель, но канониры могли бы сыграть и понадёжнее. У Арса в защите минус, в опорке минус, в атаке минус, никуда не денешься, забивать некому. Но это же Арсенал (Лондон)! Похоже там сейчас остались только игроки с психологией середняка, в этом беда. Смит-Роу норм парняга, но есть вероятность, что и он затухнет при таких делах. Короче, гуннеры, не отчаивайтесь, должны быть выше Тоттенхэма по-любому.

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  20. isfan 14.08.2021 00:08 # isfan
    За Арсенал могут болеть только куколды. Куколды балдеют с того, что их тёлку шпилят другие мужики, как и их футбольный клуб

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