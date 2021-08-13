"Арсенал" начал сезон с поражения от новичка Премьер-Лиги
"Арсенал" стартовал в новом сезоне Премьер-Лиги с поражения 0:2 в гостях у новичка дивизиона "Брентфорда".
В стартовом составе у "пчел" дебютировали Кристоффер Айер и Фрэнк Оньека.
Главный тренер "канониров" Микель Артета оказал доверие своим новичкам: Бену Уайту и Альберу Самби Локонге. Ни Александр Лакасетт, ни Пьер-Эмерик Обамеянг в заявку не попали.
"Арсенал" чуть увереннее начал матч, но "Брентфорд" быстро пришел в себя и первым создал голевой момент. Это случилось на 12-й минуте, когда Айвен Тоуни пасом в касание через себя отправил в прорыв Бриана Мбемо, который ворвался в штрафную по правому краю и пробил в ближнюю штангу.
Окончательно придя в себя, на 22-й минуте хозяева открыли счет. Гости вроде бы отразили атаку на свои ворота, но во второй ее волне Серхи Каньос вошел в штрафную с левого фланга и пробил низом из под Калума Чемберса в ближний угол — 1:0.
Забитый гол буквально окрылил "пчел", которые продолжили атаковать. На 30-й минуте Мбемо на клочке пространства ушел от Уайта с Пабло Мари и нанес удар из пределов штрафной — рядом с дальним углом ворот.
До перерыва "канониры" ничего вразумительного не показали, но с началом второго тайма прибрали инициативу и принялись атаковать.
На 51-й минуте защитники "Брентфода" просто расступились перед Эмилем Смит-Роу, который совершил рывок почти от центрального круга и пробил, не входя в штрафную, но голкипер справился.
Стоит отметить, что хозяева достойно выдерживали давление соперника, не опускались глубоко и старались отвечать своими атаками.
А на 73-й минуте болельщиков со стажем накрыл флешбек времен Рори Делапа. Матс Бек Серенсен выполнил вброс из аута, мяч стукнулся о газон и взмыл в воздух, а Кристиан Нергор воспользовался пассивностью обороны гостей и в прыжке поразил головой ворота — 2:0.
"Арсенал" не перестал атаковать, но в остатке матча наиграл лишь на опасный удар Николя Пепе — мяч из ближнего угла выудил голкипер.
Первый блин для "Арсенала" в новом сезоне вышел комом. "Брентфорд" чувствовал себя на удивление комфортно и раскрепощенно, сделав этот исторический день еще более особенным.
"Брентфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
13.08.2021 23:55
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Последние комментарии:
Я тут расписание матчей посмотрел. У глиномесов ближайшие игры с королями Лондона и с МанСити, после чего перерыв. Просто ноль очков после 3-х туров и заслуженное последнее место у команды ортеги! У меня нет слов как же жёстко мы будем обоссывать гг шек!
(ответить)
Ожидаемо педиков очень жёстко обоссали и унизили
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13.08.2021 16:02 # удалить
meshuggah
мужики брентфорда на плюсморали изе разьебут пусичек ггшных
Источник: http://fapl.ru/posts/87674/?c=1#c7393713
Но это было слишком изе
(ответить)
Гуд ибенинг, хотя скорее уже найт.
(ответить)
Cat Dealers, LOthief, Santti - Sunshine вот прёт пиздец.
(ответить)
Jhhh Sunshine... I waited long time for you...
(ответить)
Ну и где все эти пидары типа миксмастера и гунарса? Вон венгерррро сегодня нарисовался как пацан и был в теме, а вы сучки обасцались.
(ответить)
Это было слишком просто. Артета гений, Джака лучший капитан! Старт в лучших традициях маразматика.
(ответить)
Скриньте таблицу, брендфорд папа на районе, аснал под шконкой)
(ответить)
Красиво нагнули лохов. Вперед, топари!
(ответить)
Игры каких то аутсайдеров, нах его на открытие поставили
(ответить)
Ну, в этом сезоне не вылетим)
(ответить)
Арсенал даже жалко стебать, тут только сочувствовать, в клубе пиздец. И Артету с такими владельцами заменит хз кто, только если брать лютого автобусника.
(ответить)
ФА подсунули новичку слабого соперника в матче открытия чтобы сделать шоу
(ответить)
Арсенал умер
(ответить)
Мухахахаха!!!
(ответить)
Вообще вывод из ситуации Арсенала должен быть такой: не доверяйте нигерам, когда даёте им деньги. Погба, Уолкотт, Обамеянг... Кто следующий? Лукаку?
(ответить)
это пздц, рил уверенная победа. Как будто играли команды разного класса
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Первый матч конечно не показатель, но канониры могли бы сыграть и понадёжнее. У Арса в защите минус, в опорке минус, в атаке минус, никуда не денешься, забивать некому. Но это же Арсенал (Лондон)! Похоже там сейчас остались только игроки с психологией середняка, в этом беда. Смит-Роу норм парняга, но есть вероятность, что и он затухнет при таких делах. Короче, гуннеры, не отчаивайтесь, должны быть выше Тоттенхэма по-любому.
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За Арсенал могут болеть только куколды. Куколды балдеют с того, что их тёлку шпилят другие мужики, как и их футбольный клуб
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