"Челси" извинился перед фанатами, которые остались без мест на стадионе

Почти тысяча болельщиков "Челси" оказались лишены возможности посетить субботний матч против "Кристал Пэлас" на "Стэмфорд Бридж".

Спеша установить перила на нижнем ярусе трибуны сэра Мэттью Хардинга, "Челси" не сумел завершить все работы к старту нового сезона Премьер-Лиги.



В результате 908 фанатов остались без своих мест на матч первого тура Премьер-Лиги — клуб аннулировал их билеты на эту игру и принес официальные извинения.



Как и другие клубы высшего английского дивизиона, "Челси" решил провести испытания так называемой "стоячей трибуны", где привычные кресла совмещены с перилами, позволяющими фанатам находиться на ногах весь матч.