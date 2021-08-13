Тухель отметил желание Лукаку вернуться в "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель отметил, что нападающий Ромелу Лукаку сам захотел вернуться на "Стэмфорд Бридж".

Многие болельщики чувствуют, что "Челси" удалось переманить Лукаку только роскошным контрактом, потому что ранее Ромелу неоднократно говорил о своем желании остаться в "Интере".



Однако Тухель уверяет, что на самом деле ситуация обстоит не так. Стоивший "Челси" 97.5 млн. фунтов Лукаку сам захотел вернуться в клуб, чтобы "закончить свою историю".



"Он был суперголоден до возвращения сюда. Он сделал все возможное, чтобы использовать этот шанс и оказаться здесь".



"Конечно, он обладал огромным влиянием в "Интере". Он бы игроком огромной важности, на его плечах лежала большая ответственность, и он привел "Интер" к большой победе. Поэтому для нас было очень важно, что у него было это желание вернуться в "Челси" и закончить свою историю здесь так, как он того хочет".



"У нас очень сильный коллектив, который связан очень сильными отношениями. У нас есть определенный настрой, который подразумевает, что ты готов помогать друг другу. Думаю, учитывая это, Ромелу станет идеальным приобретением для нас, потому что "Челси" в его сердце", — цитирует Тухеля The Guardian.



Тухель также подтвердил, что Лукаку не примет участия в субботнем матче против "Кристал Пэлас" и будет доступен в дерби против "Арсенала" на следующей неделе.