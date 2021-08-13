"Арсенал" ведет переговоры о возвращении Эдегора

"Арсенал" ведет переговоры с "Реалом" о выкупе атакующего полузащитника Мартина Эдегора.

С переходом в "Арсенал" этим летом связывали Джеймса Мэддисона из "Лестера" и Уссема Ауара из "Лиона", однако целью номер один "канониров" всегда оставался Эдегор, хорошо себя проявивший на "Эмирейтс" за время аренды во второй половине прошлого сезона.



Ранее летом казалось, что Эдегор получит шанс от вернувшегося на тренерский мостик "Реала" Карло Анчелотти, однако затем Королевский клуб выразил готовность сесть за стол переговоров с "Арсеналом".



Как сообщает Sky Sports, Мартин не попадет в заявку "Реала" на матч первого тура Ла Лиги против "Алавеса" в субботу, что может свидетельствовать о близости сделки.



Постоянный трансфер 22-летнего игрока сборной Норвегии, чей контракт с "Реалом" рассчитан до 2023 года, оценивается в 35-40 миллионов фунтов.