"Лестер" купил Вестергора у "Саутгемптона"
"Лестер" объявил о приобретении защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов.
"Лестер" обратил свой взор на Вестергора после того, как потерял Весле Фофана, который получил перелом ноги в товарищеском матче против "Вильярреала" и вернется только в 2022 году.
Пройдя медицинское обследование, Янник заключил контракт до 2024 года и может дебютировать за "лис" уже в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
29-летний датчанин провел на "Сент-Мэри" три сезона, за это время приняв участие в 79 матчах. От контракта защитника оставался только один год, поэтому "святые" были вынуждены пойти на сделку с "Лестером".
13.08.2021 19:30
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саут вылетать собрался.
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