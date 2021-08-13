"Лестер" купил Вестергора у "Саутгемптона"

"Лестер" объявил о приобретении защитника "Саутгемптона" Янника Вестергора ориентировочной стоимостью 15 миллионов фунтов.

"Лестер" обратил свой взор на Вестергора после того, как потерял Весле Фофана, который получил перелом ноги в товарищеском матче против "Вильярреала" и вернется только в 2022 году.



Пройдя медицинское обследование, Янник заключил контракт до 2024 года и может дебютировать за "лис" уже в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".



29-летний датчанин провел на "Сент-Мэри" три сезона, за это время приняв участие в 79 матчах. От контракта защитника оставался только один год, поэтому "святые" были вынуждены пойти на сделку с "Лестером".